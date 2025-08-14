축협 심판위원회, 전남 골 취소 ‘오심’ 인정…울산 골은 ‘정심’ 판단

지난 10일 프로축구 K리그2 전남드래곤즈의 득점 취소 장면에 대한 심판 판정 논란이 불거진 가운데, 해당 판정이 오심으로 인정됐습니다.



대한축구협회 심판위원회(위원장 문진희)는 어제(13일) 오후 심판 패널 회의를 개최하고 이 같은 판단을 내렸다고 밝혔습니다.



■"오프사이드 카메라 기술적 문제 발생…시간 경과도 이 때문"



앞서 지난 10일 광양축구전용구장에서 열린 전남과 천안의 K리그2 24라운드 경기에선 전반 20분 전남 민준영이 왼발 중거리슛으로 득점을 만들었습니다. 하지만 5분 넘게 이뤄진 VAR 판독 끝에 전남 정강민의 오프사이드 반칙이 지적돼 득점이 취소됐습니다.



하지만 중계 화면상으로는 정강민의 오프사이드 반칙을 확인할 수 있는 장면이 드러나지 않아 판정에 대한 의문이 일었고, 결과적으로 전남은 천안에 3대 4로 패하며 판정에 대한 논란이 더 거세졌습니다.



이에 대해 심판위원회 회의에서는 "심판들은 매 경기 시작 전 경기장 내 라인의 정확도를 조정하는 VAR 컬리브레이션 확인 작업을 진행하는데, 해당 경기장의 경우 사전 테스트와 달리 경기중 VAR 온·오프사이드 라인을 확인하는 과정에서 판독 화면에 오프사이드로 보이는 기술적인 문제가 발생했다"고 설명했습니다.



이어 "판독에 5분여의 시간이 걸린 이유도 오프사이드 카메라의 기술적인 문제를 반복적으로 확인하는 과정에서 시간이 지난 것"이라고 덧붙였습니다.



광양축구전용구장에는 오프사이드 그래픽을 구현할 수 있는 5대의 카메라가 있는데, 해당 장면에서는 1대의 카메라만이 오프사이드 판독이 가능한 앵글이었던 것으로 파악됐습니다.



문제는 이 카메라를 통해 구현된 당시의 상황이 경기 전 VAR 컬리브레이션을 진행할 때와는 달리 오류가 발생했고, VAR실에서는 화면에 보이는 온·오프사이드 판정을 내린 후 주심에게 전달해 주심이 이를 받아들여 골 취소를 하게 됐다는 겁니다.



■"울산 에릭, 오프사이드 위치였지만 골키퍼 방해나 이득 없었어"



이와 함께 지난 9일 제주월드컵경기장에서 열린 K리그1 제주와 울산의 경기에서 후반 27분 루빅손의 골 장면에 대한 판정 논란도 일었습니다.



당시 울산 루빅손의 슈팅이 제주 골키퍼의 손에 맞고 흐른 뒤, 에릭이 슬라이딩 슈팅을 시도하면서 볼은 골문 안으로 들어갔습니다. 당시 부심은 에릭의 오프사이드를 선언하며 깃발을 들었지만, VAR 판독 결과 에릭이 공을 터치하기 전 이미 루빅손의 슈팅이 골라인을 넘었다고 판단해 득점이 인정됐습니다.



이와 관련해 축구협회 심판위원회는 "에릭은 오프사이드 위치에서 볼에 대한 플레이를 시도했지만, 제주 골키퍼를 방해하지 않았고 골 장면에서 이득을 얻었다고 볼 수 없다"며 '정심'이라는 결론을 내렸습니다.



아울러 심판위원회는 "에릭이 오프사이드 위치에 있었던 것은 맞지만 그 위치만으로 오프사이드 반칙이 선언되는 것은 아니며 그 위치에서 공을 받거나 이득을 얻어야 한다"면서 "또 부심이 오프사이드 깃발을 든 건 오롯이 부심의 역할을 한 것이지만 그 판단이 최종 판단이 되진 않는다"고 설명을 덧붙였습니다.



심판위원회는 "심판 자질 향상을 위한 노력에도 불구하고 오심이 발생하는 것에 대해 무거운 마음으로 받아들이고 있다"며 "앞으로 오심을 최소화할 수 있도록 더욱 고민하고 노력해 나가겠다. 또한 경기장 시설, VAR 장비 역시 개선될 수 있도록 이를 담당하는 프로축구연맹, 각 구단 관계자와 지속적으로 협의하겠다"고 밝혔습니다.



