민주당 “국힘, 종교집단 하청조직 전락…‘통일교 게이트’ 낱낱이 밝히겠다”

더불어민주당이 통일교와의 유착 의혹이 제기된 국민의힘에 대해 “종교 집단의 정치 하청 조직이자 주구(사냥개)로 전락했다”고 비판했습니다.



민주당 백승아 원내대변인은 오늘(14일) 국회 소통관에서 브리핑을 열고 “불법 정치자금에 이어 현금까지 살포한 ‘통일교 게이트’에 국민의힘이 답할 차례”라며 이같이 말했습니다.



백 원내대변인은 “언론 보도에 따르면 윤영호 전 통일교 세계본부장이 20대 대선 직전 윤석열 후보 지지 방침을 공지하며 일부 지구장들에게 국민의힘 지역 조직 지원을 명분으로 현금을 지급했다고 한다”며 “지난 대선이 조직적인 당원 가입에 더해 현금까지 동원한 통일교 교단 차원의 총력전이었음이 밝혀지고 있는 것”이라고 지적했습니다.



이어 “이쯤 되면 국민의힘은 더 이상 ‘국민의 힘’이라 불릴 자격조차 없다”고 비판했습니다.



또 “정당정치의 기본은 국민의 자유로운 의사와 참여”라며 “특정 종교 집단이 이권을 노리고 거액의 자금과 조직력을 동원해 불법 정치자금을 뿌리고 대선에 개입했다면, 결코 용납할 수 없는 반민주주의 행위”라고 말했습니다.



그러면서 “민주당은 특검을 통해 통일교 게이트의 전모를 낱낱이 밝혀내겠다”며 “정당 민주주의는 오직 당원과 국민으로부터 나와야 하며, 결코 종교 집단의 돈과 조직에서 나와서는 안 된다”고 강조했습니다.



