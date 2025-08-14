정치

민주 박균택 “조국, 잘못보다 심한 매 맞아…예전 인기는 못 누릴 것”

입력 2025.08.14 (11:29) 수정 2025.08.14 (11:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

검사 출신 더불어민주당 박균택 의원이 광복절 특별사면으로 출소를 앞둔 조국 전 조국혁신당 대표에 대해 “잘못보다 훨씬 심한 매를 맞았다”면서도, 향후 호남 지역 영향력엔 선을 그었습니다.

박 의원은 오늘(14일) KBS 라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 조 전 대표에 대해 “한 3대 맞을 행동을 했다고 치면 이미 30대는 맞았다고 본다”며 이같이 밝혔습니다.

박 의원은 “그것을 나머지 50대까지 처벌하자는 주장 자체가 오히려 저는 조금 잔인한 주장이 아닐까 그런 생각을 한다”며 “온 가족이 저렇게 과잉 수사를 받고 장기간의 처벌과 학위까지 취소되고 의사 면허까지 취소되는 이런 피해를 보지 않았느냐”고 지적했습니다.

다만, 조 전 대표의 사면으로 내년 6월 호남 지역 지방선거에서 민주당과 조국혁신당이 경쟁을 벌이게 될 거란 시각에 대해선 “(조 전 대표가) 아마 지금까지 누렸던 인기는 누리지 못할 것”이라고 내다봤습니다.

박 의원은 “이번 사면으로 측은지심은 해소되고, 조국혁신당이 추구하는 최고의 가치인 검찰개혁은 이번 가을이면 이미 완성이 돼 버릴 것”이라며 “그렇다면 조국 전 대표에 대한 개인적인 애잔함이나 지지의 필요성은 상당히 줄어들 것이라고 저는 생각하고 있다”고 말했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주 박균택 “조국, 잘못보다 심한 매 맞아…예전 인기는 못 누릴 것”
    • 입력 2025-08-14 11:29:57
    • 수정2025-08-14 11:32:13
    정치
검사 출신 더불어민주당 박균택 의원이 광복절 특별사면으로 출소를 앞둔 조국 전 조국혁신당 대표에 대해 “잘못보다 훨씬 심한 매를 맞았다”면서도, 향후 호남 지역 영향력엔 선을 그었습니다.

박 의원은 오늘(14일) KBS 라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 조 전 대표에 대해 “한 3대 맞을 행동을 했다고 치면 이미 30대는 맞았다고 본다”며 이같이 밝혔습니다.

박 의원은 “그것을 나머지 50대까지 처벌하자는 주장 자체가 오히려 저는 조금 잔인한 주장이 아닐까 그런 생각을 한다”며 “온 가족이 저렇게 과잉 수사를 받고 장기간의 처벌과 학위까지 취소되고 의사 면허까지 취소되는 이런 피해를 보지 않았느냐”고 지적했습니다.

다만, 조 전 대표의 사면으로 내년 6월 호남 지역 지방선거에서 민주당과 조국혁신당이 경쟁을 벌이게 될 거란 시각에 대해선 “(조 전 대표가) 아마 지금까지 누렸던 인기는 누리지 못할 것”이라고 내다봤습니다.

박 의원은 “이번 사면으로 측은지심은 해소되고, 조국혁신당이 추구하는 최고의 가치인 검찰개혁은 이번 가을이면 이미 완성이 돼 버릴 것”이라며 “그렇다면 조국 전 대표에 대한 개인적인 애잔함이나 지지의 필요성은 상당히 줄어들 것이라고 저는 생각하고 있다”고 말했습니다.
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”

조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.