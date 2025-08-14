전북도, 건설업 고용 안정 지원금 지급

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전북지역 건설업계의 고용 위기 극복을 위해 건설업 고용 안정 사업을 추진합니다.



전북도는 일용직 등 건설업계 신규 취업자 50명에게 취업 성공금 30만 원을,1년 넘게 일한 장기 근로자 백70명에게는 고용안정지원금을 최대 백만 원까지 지급합니다.



또 5년 넘게 재직한 핵심 인력의 고용 유지를 위해 4백개 업체에 고용 장려금을 최대 백만 원까지 주기로 했습니다.



