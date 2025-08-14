전북도, 건설업 고용 안정 지원금 지급
입력 2025.08.14 (11:33) 수정 2025.08.14 (15:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북지역 건설업계의 고용 위기 극복을 위해 건설업 고용 안정 사업을 추진합니다.
전북도는 일용직 등 건설업계 신규 취업자 50명에게 취업 성공금 30만 원을,1년 넘게 일한 장기 근로자 백70명에게는 고용안정지원금을 최대 백만 원까지 지급합니다.
또 5년 넘게 재직한 핵심 인력의 고용 유지를 위해 4백개 업체에 고용 장려금을 최대 백만 원까지 주기로 했습니다.
전북도는 일용직 등 건설업계 신규 취업자 50명에게 취업 성공금 30만 원을,1년 넘게 일한 장기 근로자 백70명에게는 고용안정지원금을 최대 백만 원까지 지급합니다.
또 5년 넘게 재직한 핵심 인력의 고용 유지를 위해 4백개 업체에 고용 장려금을 최대 백만 원까지 주기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북도, 건설업 고용 안정 지원금 지급
-
- 입력 2025-08-14 11:33:18
- 수정2025-08-14 15:28:48
전북지역 건설업계의 고용 위기 극복을 위해 건설업 고용 안정 사업을 추진합니다.
전북도는 일용직 등 건설업계 신규 취업자 50명에게 취업 성공금 30만 원을,1년 넘게 일한 장기 근로자 백70명에게는 고용안정지원금을 최대 백만 원까지 지급합니다.
또 5년 넘게 재직한 핵심 인력의 고용 유지를 위해 4백개 업체에 고용 장려금을 최대 백만 원까지 주기로 했습니다.
전북도는 일용직 등 건설업계 신규 취업자 50명에게 취업 성공금 30만 원을,1년 넘게 일한 장기 근로자 백70명에게는 고용안정지원금을 최대 백만 원까지 지급합니다.
또 5년 넘게 재직한 핵심 인력의 고용 유지를 위해 4백개 업체에 고용 장려금을 최대 백만 원까지 주기로 했습니다.
-
-
박웅 기자 ism@kbs.co.kr박웅 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.