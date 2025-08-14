정헌율 시장 “코스트코 익산점, 시민 편익 최우선”

동영상 고정 취소

코스트코 익산 입점을 두고 지역 소상공인과 시민사회의 기대와 우려가 엇갈리는 가운데, 정헌율 익산시장이 시민 편익과 지역 발전을 최우선으로 하는 상생 모델을 만들겠다고 밝혔습니다.



코스트코 익산점은 최근 토지 매매 계약을 마쳤고, 앞으로 전북도의 교통영향평가와 대규모 점포 등록, 건축 심의 등 행정 절차를 거칠 예정입니다.



익산시는 개점 전 '유통기업상생발전협의회'를 통해 소상공인 지원과 지역 농·특산물 납품 확대, 교통 혼잡 완화 대책 등을 논의할 계획입니다.



