법원 “김의겸, 한동훈에 손해배상 판결”
입력 2025.08.14 (11:34) 수정 2025.08.14 (15:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국회의원 시절 이른바 '청담동 술자리 의혹'을 제기한 김의겸 새만금개발청장이 한동훈 국민의힘 전 대표에게 배상해야 한다는 법원 판결이 나왔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 법원 “김의겸, 한동훈에 손해배상 판결”
-
- 입력 2025-08-14 11:34:36
- 수정2025-08-14 15:29:39
국회의원 시절 이른바 '청담동 술자리 의혹'을 제기한 김의겸 새만금개발청장이 한동훈 국민의힘 전 대표에게 배상해야 한다는 법원 판결이 나왔습니다.
-
-
박웅 기자 ism@kbs.co.kr박웅 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.