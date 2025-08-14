930뉴스(대전)

대전경찰, 광복절 폭주족 단속 강화

입력 2025.08.14 (11:36) 수정 2025.08.14 (15:27)

경찰이 광복절을 앞두고 폭주족 단속에 나섭니다.

대전경찰청은 오늘부터 16일 새벽까지 보문산 5거리와 대전대, 목원대 인근, 옥녀봉사거리, 경성큰마을아파트 사거리 등 폭주족이 집결할 것으로 예상되는 6곳에 교통경찰 60여 명과 장비 40대를 사전 배치하기로 했습니다.

경찰은 또 SNS 첩보 수집과 주요 교차로 점검을 강화하고 폭주 행위 적발 시 형사 입건과 함께 면허 취소와 이륜차 압수도 검토하기로 했습니다.

김예은 기자

