충북 최대 60mm 비…옥천·영동 폭염주의보

입력 2025.08.14 (11:40)

충북은 오늘, 대체로 흐리고 밤까지 중·북부에는 20~60mm, 남부에는 5~40mm의 비가 내리겠습니다.

무더위도 계속돼 현재 옥천과 영동에는 폭염주의보가 내려졌습니다.

낮 최고 기온은 28도에서 32도로 덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다.

청주기상지청은 일부 지역에 내일까지 비가 내리겠다면서, 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.

