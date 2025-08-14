충북 최대 60mm 비…옥천·영동 폭염주의보
입력 2025.08.14 (11:40) 수정 2025.08.14 (11:43)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충북은 오늘, 대체로 흐리고 밤까지 중·북부에는 20~60mm, 남부에는 5~40mm의 비가 내리겠습니다.
무더위도 계속돼 현재 옥천과 영동에는 폭염주의보가 내려졌습니다.
낮 최고 기온은 28도에서 32도로 덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다.
청주기상지청은 일부 지역에 내일까지 비가 내리겠다면서, 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.
무더위도 계속돼 현재 옥천과 영동에는 폭염주의보가 내려졌습니다.
낮 최고 기온은 28도에서 32도로 덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다.
청주기상지청은 일부 지역에 내일까지 비가 내리겠다면서, 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충북 최대 60mm 비…옥천·영동 폭염주의보
-
- 입력 2025-08-14 11:40:24
- 수정2025-08-14 11:43:55
충북은 오늘, 대체로 흐리고 밤까지 중·북부에는 20~60mm, 남부에는 5~40mm의 비가 내리겠습니다.
무더위도 계속돼 현재 옥천과 영동에는 폭염주의보가 내려졌습니다.
낮 최고 기온은 28도에서 32도로 덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다.
청주기상지청은 일부 지역에 내일까지 비가 내리겠다면서, 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.
무더위도 계속돼 현재 옥천과 영동에는 폭염주의보가 내려졌습니다.
낮 최고 기온은 28도에서 32도로 덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다.
청주기상지청은 일부 지역에 내일까지 비가 내리겠다면서, 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.
-
-
이자현 기자 interest@kbs.co.kr이자현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.