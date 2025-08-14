청주공항-오스코, 항공 및 회의·전시 산업 활성화 협약
입력 2025.08.14 (11:42) 수정 2025.08.14 (15:32)
한국공항공사 청주공항과 청주오스코가 어제, 지역 항공과 회의·전시 산업 성장을 위한 업무 협약을 했습니다.
두 기관은 항공 이용객 증가와 회의·전시 산업 활성화를 위해 행사 유치와 홍보 지원 등에 협력하기로 했습니다.
또, 다음 달 1일부터 3주 동안 청주공항에서 오스코 홍보관을 운영할 예정입니다.
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr
