청주공항-오스코, 항공 및 회의·전시 산업 활성화 협약

한국공항공사 청주공항과 청주오스코가 어제, 지역 항공과 회의·전시 산업 성장을 위한 업무 협약을 했습니다.



두 기관은 항공 이용객 증가와 회의·전시 산업 활성화를 위해 행사 유치와 홍보 지원 등에 협력하기로 했습니다.



또, 다음 달 1일부터 3주 동안 청주공항에서 오스코 홍보관을 운영할 예정입니다.



