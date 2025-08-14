충북 경찰, 광복절 전후 이륜차 폭주 단속
입력 2025.08.14 (11:42) 수정 2025.08.14 (15:32)
충청북도경찰청이 광복절을 맞아 오늘부터 사흘 동안 오토바이 등 이륜차 폭주를 집중 단속합니다.
경찰은 폭주 예상 지점에 인력 90여 명을 투입해 신호 위반, 중앙선 침범 등을 단속할 계획입니다.
충북경찰청은 앞서 현충일 전후에도 폭주 단속으로 87건을 적발했습니다.
