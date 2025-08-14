충북 학교 밖 청소년 대입 설명회
입력 2025.08.14 (11:43)
학교 밖 청소년을 위한 대학 입시 설명회가 어제 청주에서 열렸습니다.
충북청소년종합진흥원이 마련한 이번 행사는 한국전문대학교육협의회의 학교 밖 청소년을 위한 특별 전형과 진학 전략, 맞춤형 입시 정보 제공 등으로 진행됐습니다.
- 충북 학교 밖 청소년 대입 설명회
학교 밖 청소년을 위한 대학 입시 설명회가 어제 청주에서 열렸습니다.
