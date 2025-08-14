‘1세대 걸그룹’ 베이비복스, 다음 달 23년만 단독 콘서트

지난해 KBS 가요대축제에서 5인 완전체 무대를 선보였던 1세대 걸그룹 베이비복스가 23년 만에 단독 콘서트를 개최합니다.



기획사 제니스씨앤엠은 다음 달 26일~27일 서울 경희대학교 평화의전당에서 베이비복스 단독 콘서트 ‘백 투 복스: 뉴 브레스’(BACK to V.O.X: New Breath)를 연다고 밝혔습니다.



1997년 데뷔한 베이비복스는 ‘겟 업’(Get Up), ‘킬러’(Killer) 등의 대표곡으로 인기를 누리다 2004년 7집 ‘라이드 웨스트’(Ride West)를 끝으로 활동을 중단했습니다.



지난해 12월 KBS 연말 가요프로그램 ‘2024 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌’에 14년 만에 5인 완전체로 출연했고, 이들의 무대 영상은 유튜브 조회수 1천만 회 이상을 기록했습니다.



23년 만의 단독콘서트에서 베이비복스는 그간 발표한 히트곡 무대와 함께 팬들을 위한 특별한 메시지를 들려줄 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 제니스씨앤엠 제공]



