문화

‘1세대 걸그룹’ 베이비복스, 다음 달 23년만 단독 콘서트

입력 2025.08.14 (11:47) 수정 2025.08.14 (11:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난해 KBS 가요대축제에서 5인 완전체 무대를 선보였던 1세대 걸그룹 베이비복스가 23년 만에 단독 콘서트를 개최합니다.

기획사 제니스씨앤엠은 다음 달 26일~27일 서울 경희대학교 평화의전당에서 베이비복스 단독 콘서트 ‘백 투 복스: 뉴 브레스’(BACK to V.O.X: New Breath)를 연다고 밝혔습니다.

1997년 데뷔한 베이비복스는 ‘겟 업’(Get Up), ‘킬러’(Killer) 등의 대표곡으로 인기를 누리다 2004년 7집 ‘라이드 웨스트’(Ride West)를 끝으로 활동을 중단했습니다.

지난해 12월 KBS 연말 가요프로그램 ‘2024 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌’에 14년 만에 5인 완전체로 출연했고, 이들의 무대 영상은 유튜브 조회수 1천만 회 이상을 기록했습니다.

23년 만의 단독콘서트에서 베이비복스는 그간 발표한 히트곡 무대와 함께 팬들을 위한 특별한 메시지를 들려줄 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 제니스씨앤엠 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘1세대 걸그룹’ 베이비복스, 다음 달 23년만 단독 콘서트
    • 입력 2025-08-14 11:47:49
    • 수정2025-08-14 11:48:46
    문화
지난해 KBS 가요대축제에서 5인 완전체 무대를 선보였던 1세대 걸그룹 베이비복스가 23년 만에 단독 콘서트를 개최합니다.

기획사 제니스씨앤엠은 다음 달 26일~27일 서울 경희대학교 평화의전당에서 베이비복스 단독 콘서트 ‘백 투 복스: 뉴 브레스’(BACK to V.O.X: New Breath)를 연다고 밝혔습니다.

1997년 데뷔한 베이비복스는 ‘겟 업’(Get Up), ‘킬러’(Killer) 등의 대표곡으로 인기를 누리다 2004년 7집 ‘라이드 웨스트’(Ride West)를 끝으로 활동을 중단했습니다.

지난해 12월 KBS 연말 가요프로그램 ‘2024 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌’에 14년 만에 5인 완전체로 출연했고, 이들의 무대 영상은 유튜브 조회수 1천만 회 이상을 기록했습니다.

23년 만의 단독콘서트에서 베이비복스는 그간 발표한 히트곡 무대와 함께 팬들을 위한 특별한 메시지를 들려줄 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 제니스씨앤엠 제공]
노태영
노태영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”

조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.