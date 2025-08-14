이준석 “국민임명식 불참할 것…광복절, 특정 정치인 기념일 아냐”

개혁신당 이준석 대표가 내일(15일) 열리는 이재명 대통령 국민임명식 행사와 관련해 “광복절의 무게를 가볍게 만들고 그 역사적 의미를 개인 정치 이벤트로 덮는 일은 결코 있어서는 안 된다”면서 불참 방침을 밝혔습니다.



이 대표는 오늘(14일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 “광복절은 특정 정치인의 기념일이 아니라 독립운동가와 우리 국민 모두의 희생과 헌신을 기리는 날”이라면서 이같이 말했습니다.



이 대표는 “개혁신당은 광복절을 경건하게 기리는 국가 공식 행사에는 참석하겠다”면서 “하지만 이를 정치적 이벤트로 치환하려는 움직임에 대해서는 분명한 문제의식을 가지고 불참한다”고 강조했습니다.



