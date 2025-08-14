문화

서울옥션, 천경자 ‘미모사 향기’·이우환 ‘바람과 함께’ 등 94점 경매

입력 2025.08.14 (11:52) 수정 2025.08.14 (11:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울옥션이 오는 26일 서울 강남센터에서 천경자의 ‘미모사 향기’ 등 94점을 경매합니다.

대표 경매 작품은 천경자의 1977년 작 ‘미모사 향기’입니다. 감정이 억제된 표정으로 물끄러미 화면 밖을 응시하는 여인의 모습이 담긴 작품입니다. 노랗게 채색된 미모사는 작가가 파리에 있을 때 그 모습과 향기에 안정을 취했다고 전해지는 꽃입니다. 추정가는 5억∼8억 원 수준입니다.

이우환 작가의 1990년 작 ‘바람과 함께’도 경매에 나옵니다. 역동적인 움직임과 강한 붓 터치를 담은 ‘바람으로부터’ 연작과 비교해 보이지 않는 대기(大氣)의 역동성을 차분하고 가벼운 움직임으로 표현한 작품입니다. 이후 작가가 ‘조응’ 연작으로 변화하는 과도기적 특성을 살펴볼 수 있습니다. 경매 시작가는 9억 원입니다.

팝아트 거장 앤디 워홀의 ‘캠벨 수프 2’와 ‘달러 사인’도 경매에 나옵니다. ‘캠벨 수프 2’는 작가 특유의 반복 이미지를 잘 나타낸 작업입니다. 똑같은 크기로 반복 배열된 수프 깡통을 통해 산업사회의 매스미디어 문화에 길든 현대인의 모습을 반영합니다. 추정가는 5억∼10억 원입니다.

‘달러 사인’은 미국 화폐 달러 기호를 화면 가득 담아 아메리칸드림 뒤에 가려진 사람들의 욕망과 부에 대한 끊임없는 갈망을 시각화했습니다. 추정가는 4억 5천만∼8억 원입니다.

이 밖에도 이강소의 200호(193.7×259.4㎝) 크기 대작 ‘무제-91016’과 조선 후기 초상화인 석지 채용신의 ‘신기영 초상’, 근현대 한국화 거장 운보 김기창의 추상 작품 ‘태고의 이미지’도 함께 경매에 나옵니다.

프리뷰 전시는 15일부터 경매 당일인 26일까지 서울옥션 강남센터에서 진행되며, 누구나 무료로 관람할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울옥션 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서울옥션, 천경자 ‘미모사 향기’·이우환 ‘바람과 함께’ 등 94점 경매
    • 입력 2025-08-14 11:52:31
    • 수정2025-08-14 11:55:10
    문화
서울옥션이 오는 26일 서울 강남센터에서 천경자의 ‘미모사 향기’ 등 94점을 경매합니다.

대표 경매 작품은 천경자의 1977년 작 ‘미모사 향기’입니다. 감정이 억제된 표정으로 물끄러미 화면 밖을 응시하는 여인의 모습이 담긴 작품입니다. 노랗게 채색된 미모사는 작가가 파리에 있을 때 그 모습과 향기에 안정을 취했다고 전해지는 꽃입니다. 추정가는 5억∼8억 원 수준입니다.

이우환 작가의 1990년 작 ‘바람과 함께’도 경매에 나옵니다. 역동적인 움직임과 강한 붓 터치를 담은 ‘바람으로부터’ 연작과 비교해 보이지 않는 대기(大氣)의 역동성을 차분하고 가벼운 움직임으로 표현한 작품입니다. 이후 작가가 ‘조응’ 연작으로 변화하는 과도기적 특성을 살펴볼 수 있습니다. 경매 시작가는 9억 원입니다.

팝아트 거장 앤디 워홀의 ‘캠벨 수프 2’와 ‘달러 사인’도 경매에 나옵니다. ‘캠벨 수프 2’는 작가 특유의 반복 이미지를 잘 나타낸 작업입니다. 똑같은 크기로 반복 배열된 수프 깡통을 통해 산업사회의 매스미디어 문화에 길든 현대인의 모습을 반영합니다. 추정가는 5억∼10억 원입니다.

‘달러 사인’은 미국 화폐 달러 기호를 화면 가득 담아 아메리칸드림 뒤에 가려진 사람들의 욕망과 부에 대한 끊임없는 갈망을 시각화했습니다. 추정가는 4억 5천만∼8억 원입니다.

이 밖에도 이강소의 200호(193.7×259.4㎝) 크기 대작 ‘무제-91016’과 조선 후기 초상화인 석지 채용신의 ‘신기영 초상’, 근현대 한국화 거장 운보 김기창의 추상 작품 ‘태고의 이미지’도 함께 경매에 나옵니다.

프리뷰 전시는 15일부터 경매 당일인 26일까지 서울옥션 강남센터에서 진행되며, 누구나 무료로 관람할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울옥션 제공]
노태영
노태영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”

조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.