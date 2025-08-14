이정선 광주교육감 “최교진 교육부 장관 후보자 지명 환영”
입력 2025.08.14 (11:53)
최교진 세종시 교육감의 교육부 장관 후보자 지명에 대해 이정선 광주시교육감이 환영 입장을 냈습니다.
이정선 교육감은 전국시도교육감협의회에서 같이 활동을 하며 최교진 후보자가 교육행정가로서 탁월한 능력과 리더십, 교육현장과 소통·공감하는 모습을 보여왔다며, 이재명 정부의 정책 철학과 민주적 가치를 교육정책으로 담아내 '각자의 가능성을 키우는 교육'을 실현할 수 있는 적임자로 생각한다고 말했습니다.
이 교육감은 광주시교육청도 교육부와 적극 협력하며, 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.
류성호 기자 menbal@kbs.co.kr류성호 기자의 기사 모음
