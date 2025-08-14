[무등의 아침] 강기정 “‘5극 3특’ 맞춰 ‘광주·전남 광역 연합’ 27일 선언…단계적으로 시·도 통합까지 염두”

■ 프로그램명 : [출발 무등의 아침]

◇ 정길훈 (이하 정길훈): 국정기획위원회가 어제 이재명 정부의 국정 운영 5개년 계획을 발표했습니다. 3대 국정 원칙, 5대 국정 목표 아래 모두 123개 과제를 담았는데요. 광주와 전남 주요 현안도 국정 과제에 반영되면서 인공지능, AI와 신재생 에너지 등 미래산업이 탄력을 받을 것으로 기대됩니다. 강기정 광주광역시장 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 시장님 안녕하십니까?◆ 강기정 광주광역시장 (이하 강기정): 안녕하십니까?◇ 정길훈: 광주광역시도 그동안 주요 현안을 국정 과제에 반영하기 위해 노력해 왔는데요. 어제 발표 내용 만족하십니까? 어떻게 생각하십니까?◆ 강기정: 최종 확정을 정부에서 하지 않았습니다만 어제 발표되고 제안된 내용에 대해서 결과도 좋고 만족하고요. 저희는 과정이 더욱더 만족스럽습니다. 대통령 탄핵당하자마자 저희가 광주 발전 전략 수립에 돌입했고요. 그래서 여의도에 제 시장 집무실을 열었고 또 그 이후에 이 공약을 국정 과제에 반영하기 위한 상황실도 열어서 그동안 대응해 왔습니다. 그래서 그 대응 결과 5·18 정신의 헌법 전문 수록, AI 시범 도시, 미래 모빌리티 선도 도시, 군 공항 이전, 통합 돌봄 이런 여러 가지 국정 과제에 우리 광주의 발전 계획이 담기게 돼서 참으로 좋습니다.◇ 정길훈: 국정 과제에 반영된 내용을 개괄적으로 이야기해 주셨는데요. 내용을 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 1호 국정 과제가 개헌이에요. 개헌하게 되면 주로 권력구조 개편 등이 아마 내용으로 담길 것 같은데 지역에서 가장 관심이 컸던 게 5·18 정신의 헌법 전문 수록인데요. 일단 의제로 반영됐죠?◆ 강기정: 네. 국정 과제 1호로 5·18 정신을 담는 헌법 개정을 어제 발표했습니다. 그런 만큼 반드시 이재명 정부 내에, 특히 내년 지방선거에 개헌이 반드시 이뤄질 수 있도록 저희가 뒷받침하겠습니다.◇ 정길훈: 경제 성장 전략도 한번 살펴보겠습니다. 가장 눈길을 끄는 건 AI 3대 강국으로 도약하겠다는 내용인데요. AI 고속도로 건설이라든지 또 컨트롤타워 구축, 이런 내용이 담겼는데요. 시장님도 그동안 국정기획위원회 찾아가서 AI 산업과 관련돼서 광주에 전폭적으로 인프라를 구축해 달라는 그런 내용을 건의한 걸로 아는데 어떻게 만족하십니까?◆ 강기정: AI 부분은 국정과제 20번, 21번, 23번 세 과제가 AI입니다. AI 3대 강국으로 도약하자. 그런데 AI 3대 강국으로 도약하는 데 광주를 빼고는 이야기할 수 없습니다. 지난 4년 동안 광주가 AI 산업에 엄청난 투자를 했거든요. 그래서 그동안 인프라도 구축하고 인재 양성도 하고 158개의 기업을 유치하고 이러면서 AI 시범 도시가 광주로 돼 있습니다. 그런 만큼 이번 국정과제 20번, 21번, 23번 AI 3대 강국 도약인데 이것은 우리 광주를 위한 사업이 구체화할 것입니다. 예를 들면 6천억 예산을 투입해서 기업을 향후 5년 동안 천 개를 가져올 수 있는 이런 사업도 구체화할 것이고요. 또 초거대 컴퓨팅 센터, 전국에서 유일하게 정부가 투자하는 초거대 컴퓨팅 센터도 광주에 유치될 것입니다. 이런 내용이 담겨 있어서 만족스럽습니다.◇ 정길훈: 컴퓨팅 센터는 아직 공모가 진행 중이지는 않죠?◆ 강기정: 1차, 2차 공모를 했는데 유찰됐고요. 조만간 3차 공모를 시작하게 될 것입니다.◇ 정길훈: 이재명 대통령의 광주 지역 공약 가운데 하나가 AI 모빌리티 도시 조성이었는데요. 이 부분도 지금 국정 과제에 반영된 것으로 아는데 어떤 기대를 갖고 계십니까?◆ 강기정: 그렇습니다. AI 모빌리티 신도시, 이건 이재명 대통령과 함께 타운홀 미팅할 때 제가 제안한 내용입니다. 이 부분에 대해서 국정과제에 반영됐을 뿐만 아니라 구체적으로 내년 사업 예산으로도 담길 계획으로 지금 준비하고 있습니다. 그런 만큼 AI와 모빌리티가 결합한 신도시를 만드는, 새로운 도시를 구성하는 이런 계획은 지난 타운홀 미팅 때 제가 제안했던 것이고요. 우리 광주가 개발해서 제안한 내용이기 때문에 이 점도 우리 광주가 자동차의 도시를 꿈꾸고 있기 때문에 잘 되리라고 봅니다.◇ 정길훈: 이재명 정부의 경제 성장 전략 가운데 광주 지역과 관련해서 AI 산업 중심으로 말씀을 나눠 봤는데요. 전남에서는 에너지 고속도로 건설이라든지 또 RE 100 산단 조성, 이런 내용이 담겼습니다. 광주광역시가 이 부분에서 전라남도와 협력이 가능한 분야는 어떤 분야가 있을까요?◆ 강기정: 광주와 전남은 광주의 AI 모빌리티와 전남의 에너지 RE 100을 포함합니다. 이 에너지가 결합할 때만이 소위 이재명 정부의 대한민국에 '5극 3특' 체제가 완성된다고 생각합니다. 그런 점에서 광주의 AI 모빌리티와 전남의 에너지 RE 100은 함께 가야 할 그런 광주·전남의, 호남의 성장에 함께 가야 할 그런 정책 과제입니다. 그런 과제 실현을 위해서 우리 광주·전남이 하나로 움직여야 하겠다고 이렇게 생각합니다.◇ 정길훈: 이번 국정 과제에는 통합 돌봄도 반영됐습니다. 광주광역시의 경우에 '광주다움 통합 돌봄'이라고 해서 통합 돌봄 관련해서는 다른 자치단체에 비해서 앞서간다는 평가를 받는데요. 또 실제로 지난주에 정은경 복지부 장관이 현장을 찾기도 했었는데 통합 돌봄 관련해서는 어떻게 보십니까?◆ 강기정: 국정 과제 78번째인데요. 통합 돌봄을 포함했습니다. 이것은 그동안 광주가 3년 동안 어려운 재정 속에서 매년 100억 원 이상 재정을 투입해서 해온 정책이고 시민들에게 환영받는 아주 좋아하는 정책이고 전국적으로 모범 정책이어서 국회에서 법까지 만들어진 정책입니다. 그래서 내년 3월이면 전국적으로 시행되는 그런 정책입니다. 이런 정책이 당연히 국정 과제 78번째에 담겨 있고 또 광주가 하면 대한민국이 따라 한다는, 표준이 된다는 이런 걸 보여주는 그런 통합 돌봄 정책인 만큼 저희 광주광역시로서는 매우 자부심 있고 이런 통합 돌봄 정책이, 광주의 정책이 전국화된다는 점에서 자랑스럽습니다.◇ 정길훈: 최근 제가 통합 돌봄 관련된 책을 한 권 읽어 봤는데요. 내용을 보니까 의료와 요양의 통합 돌봄 관련해서 자치단체의 원스톱 서비스, 자치단체의 역할이 정부보다도 더 클 수 있다는 이런 내용을 그 책에 담았던데요. 어떻습니까? 통합 돌봄 관련해서 자치단체의 역할을 어떻게 확대할 예정입니까?◆ 강기정: 저희가 3년째 해오면서 이 서비스를 받는 분들이 2만 4천 명에 이르고 있습니다. 특히 올해부터는 방금 말씀하셨던 의료 쪽까지 결합해서 동사무소마다 공직자 중에 간호직 공직자들을 배치해서 그들이 찾아가는 서비스를 하고 있습니다. 그런 점에서 이런 광주의 모델이, 3년 동안의 그 모델과 모형이 전국화되는 내년 3월부터는 참으로 대한민국의 새로운 돌봄 체계가 만들어진다고 이런 생각이 듭니다. 제가 국회에서 기초노령연금법, 장기요양보험법을 만들었던 경험을 가지고 시장이 되면서 통합 돌봄 정책을 펴오고 있는데요. 정말 전국에서 또 국회에서 인정해 줘서 매우 기분 좋고 힘 있게 일할 수 있게 되겠습니다.◇ 정길훈: 시장님이 조금 전에 이야기하셨던 '5극 3특' 체제 이야기해 보겠습니다. 이재명 정부가 국가 균형발전 전략으로 내세우고 있는 게 '5극 3특'의 초광역 발전 전략인데요. 어제 전라남도가 이번 국정과제 반영 결과를 브리핑하면서 광주광역시와 전라남도도 특별 자치단체 구성을 협의하고 있다고 이렇게 발표했어요. 특별 자치단체에 관해 어떻게 양 시도가 논의하고 계십니까?◆ 강기정: 특별 자치단체는 지방자치법이 보장하는 특별한 이유 그러니까 AI 모빌리티와 에너지가 결합하는 이런 산업 발전을 위한, 또 교통망을 연결하는 교통을 위한, 또 관광을 위한 이런 목적을 띠고 구성할 수 있습니다. 의회도 구성하고요. 그런 준비를 지금 차질 없이 하고 있고 27일에 저희가 나주에서 지방시대위원회 김경수 위원장과 양 시도, 또 가능하다면 서삼석 호남발전특위 위원장 등을 모시고 국회와 지방의회와 지방자치단체 그리고 지방시대 위원장까지 함께 참여해서 선언하고자 합니다.◇ 정길훈: 그러면 그 내용은 강원도라든지 전남이 특별자치도 지금 추진하고 있는데요. 그 특별자치도가 되는 겁니까? 아니면 광역 행정 연합 형태가 되는 겁니까?◆ 강기정: 현재는 1단계로 광역 연합입니다. 독립적인 연합 대표를 두고 독립적인 의회를 두고 공동의 사업을 해 가는 광역 연합이 되고요. 광역 연합에서 제 욕심은 더 발전시켜서 하나의 시도 통합까지도 가보고 싶은 마음입니다. 그래서 광역 연합을 통해서 교통 연결, 산업이 연계되고 관광이 연계되는 공동의 사업을 해가면서 정서적으로 준비가 되고 일치가 되면 더 나아가서 광주와 전남의 행정 통합까지도 중기로 보면 갈 수 있는 그런 것까지 생각하면서 이 광역 연합을 추진하고 있습니다.◇ 정길훈: 말씀을 들어보면 1단계로는 광역 연합 또 장기적으로는 시도 통합까지 염두에 둔다고 하셨는데 그렇다면 시도 통합까지 염두에 두신다면 그 시기는 언제쯤으로 계획하십니까?◆ 강기정: 아직 제 생각은 있습니다만 그 시기를 밝히는 것은 자칫 또 정치적 이슈가 될 것 같아서 아직은 말씀드리기 어렵고요. 지금 이미 이재명 정부에서 '5극 3특' 체제로 구체화하고 있고 지방시대위원회의 중요한 과제가 5극, 그러니까 5개 중 광주·전남이 하나이기 때문에 이것은 이재명 정부 내에 반드시 실현됐으면 좋겠다, 이런 말씀만 드리겠습니다.◇ 정길훈: 27일에 발표하신다고 하니까 발표 내용 지켜보도록 하겠습니다. 또 지역에서 관심을 갖는 것은 광주 군 공항 이전 문제인데요. 광주광역시에서도 광주 군 공항 이전해서 무안 통합공항을 조성하자는 내용을 국정 과제에 반영하기 위해서 노력하셨을 것 같은데요. 이번 국정 과제에 그 내용은 보이지 않았습니다. 어떻습니까?◆ 강기정: 사실은 국정 과제는 현재 담겨 있지 않습니다만, 15개의 지역 과제가 어제 발표되지는 않았습니다만 당연히 들어가게 되고요. 그 국정 과제에 들어가 있든 안 들어가 있든 사실상 대통령실에서 주도하기 때문에 저희는 국정 과제에 준한다고 이렇게 보고 싶습니다. 그래서 현재 군 공항 이전에 대해서는 그동안 광주와 전남이 함께 노력해서 특별법을 만들고 무안으로의 통합 공항을 추진했던 그 성과를, 현재 대통령실에서 성과에 기초해서 TF를 운영하고 있기 때문에 사실상 국정 과제라고 이렇게 생각합니다.◇ 정길훈: 향후에 시도별 15대 과제를 발표한다고 하니까요. 그 내용도 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.◆ 강기정: 감사합니다.◇ 정길훈: 지금까지 강기정 광주광역시장이었습니다.