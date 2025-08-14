정치

외교부, 캄보디아 범죄단지에서 한국인 남성 사망에 “신속한 수사 요청”

입력 2025.08.14 (11:56) 수정 2025.08.14 (12:06)

중국계 갱단이 운영하는 캄보디아의 한 범죄단지에서 한국인 남성이 숨진 것과 관련해 외교부가 캄보디아 당국에 신속한 수사를 요청했습니다.

외교부 당국자는 “현지 공관이 사망 사건 인지 직후부터 캄보디아 경찰당국에 신속한 수사를 요청하는 등 필요한 영사조력을 제공하고 있다”고 설명했습니다.

이 당국자는 다만 “구체적인 내용은 개인정보에 해당되어 밝히기 어렵다”고 밝혔습니다.

외교부 등에 따르면 지난 6일 캄보디아 캄폿주 보코산 지역의 한 범죄 단지에서 한국인 남성이 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰습니다.

이 남성은 온 몸에 피멍과 핏자국 등 가혹행위 흔적이 남아 있었던 것으로 전해졌습니다.

