서울시, 광복 80주년 맞아 경축식 열어…해외 독립유공자 후손 11명도 참석

광복 제80주년을 맞아 서울시청에서 경축식 행사가 열립니다. 올해 행사에는 한국을 찾은 해외 거주 독립운동가 후손들도 참석했습니다.



서울시는 오늘(14일) 오후 2시 서울시청에서 오세훈 서울시장과 광복회 회원, 해외 독립유공자 후손 11명 등 350명이 참석한 가운데 '광복 80주년 경축식'을 연다고 밝혔습니다.



행사는 손기정 선수가 태극기를 달고 서울을 달리는 AI 영상과 봉오동·청산리 전투에서 큰 공을 세운 최진동 장군 가족들의 이야기를 담은 AI 영상 '광복 80년, 잊힌 별들의 귀환'을 상영합니다.



이어 11명의 해외 독립운동가 후손 소개가 진행되고, 독립유공자 김성숙·두군혜 선생 부부의 손자인 피아니스트 두영무 씨가 '아리랑'과 '도화도'를 피아노로 연주합니다.



또, 광복절 노래를 부르고, 손에 태극기 바람개비를 든 채 '대한독립만세'를 외치며 광복의 순간도 재현됩니다.



오세훈 서울시장은 경축사를 통해 "수많은 선열의 희생과 헌신이 있었기에 오늘날 대한민국이 문화·경제 강국으로 도약할 수 있었다"며 "80년 전 그날의 함성을 미래를 향한 약속으로 이어 나가자"고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 서울시 제공]



