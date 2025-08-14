중부에 많은 비…남은 강수량 최대 60~100mm

중부 지방을 중심으로 오늘 오후에도 비가 이어지겠습니다.



남은 강수량은 수도권과 강원도, 경북 북서내륙에서 최대 60mm 정도로 예상되고 충남에서는 많게는 100mm까지 비가 더 내리는 곳도 있겠습니다.



그 밖의 남부 지방과 제주도에는 오늘 오후까지 5~40mm 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



광복절인 내일도 수도권과 강원도, 충청권을 중심으로 최대 40mm 비가 올 것으로 예보됐습니다.



오늘 낮 기온은 서울 28도 등 전국이 28도에서 35도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 25도 등 전국이 22도에서 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 오늘 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



당분간 남부와 제주 해안에는 높은 너울이 밀려와 방파제나 해안도로를 넘을 때가 있겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!