재난·기후·환경

중부에 많은 비…남은 강수량 최대 60~100mm

입력 2025.08.14 (12:00)

중부 지방을 중심으로 오늘 오후에도 비가 이어지겠습니다.

남은 강수량은 수도권과 강원도, 경북 북서내륙에서 최대 60mm 정도로 예상되고 충남에서는 많게는 100mm까지 비가 더 내리는 곳도 있겠습니다.

그 밖의 남부 지방과 제주도에는 오늘 오후까지 5~40mm 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

광복절인 내일도 수도권과 강원도, 충청권을 중심으로 최대 40mm 비가 올 것으로 예보됐습니다.

오늘 낮 기온은 서울 28도 등 전국이 28도에서 35도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.

내일 아침 기온은 서울 25도 등 전국이 22도에서 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.

바다의 물결은 오늘 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

당분간 남부와 제주 해안에는 높은 너울이 밀려와 방파제나 해안도로를 넘을 때가 있겠습니다.

박주경 기자

