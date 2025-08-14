서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

동영상 고정 취소

[앵커]



강한 비구름이 남쪽으로 내려가며 서울과 경기 북부에 내리던 비는 잦아들었습니다.



현장에 나가 있는 취재 기자 연결합니다.



문예슬 기자, 그곳 상황 전해 주시죠.



[리포트]



네, 저는 지금 서울 도림천에 나와 있습니다.



오늘 아침까지는 이 부근에 장대비가 쏟아지기도 했는데요.



오전 들어 확연히 빗줄기가 가늘어진 모습입니다.



서울 하천 29곳은 어제부터 오늘 오전까지 출입이 통제돼 있다가, 수위 등을 고려해 조금씩 통행이 재개되고 있습니다.



동부간선도로도 새벽 5시부터는 통행이 재개돼 현재 서울 지역에 교통이 통제된 곳은 없습니다.



다만 팔당댐 방류로 한강 수위가 다시 높아지며, 잠수교 보행로는 오전 11시 10분부터 전면 통제됐습니다.



오늘 오전 비구름대가 남쪽으로 내려가며 서울과 경기 북부의 호우 특보는 해제됐지만, 경기 남부 일부 지역에선 여전히 시간당 30mm 안팎의 굵은 비가 내리고 있습니다.



앞서 오늘 새벽 파주 파평면에서는 눌노천 수위가 높아지며, 눌노리와 덕천리 주민들을 대상으로 범람에 대비한 대피 명령이 발령됐다 해제되기도 했습니다.



임진강 군남댐 수위는 계속해서 올라가 11시 기준 수위는 29m로, 초당 방류량은 220톤이 넘어가고 있습니다.



필승교 수위도 새벽부터 빠르게 높아져 한때 '하천 행락객 대피' 수준을 넘어섰습니다.



지금까지 서울 도림천에서 전해드렸습니다.



