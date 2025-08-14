뉴스 12

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

입력 2025.08.14 (12:02) 수정 2025.08.14 (12:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스12 헤드라인]

[뉴스12 헤드라인]
도로가 물바다로…제보에 담긴 집중호우 피해 상황

도로가 물바다로…제보에 담긴 집중호우 피해 상황

다음
[앵커]

강한 비구름이 남쪽으로 내려가며 서울과 경기 북부에 내리던 비는 잦아들었습니다.

현장에 나가 있는 취재 기자 연결합니다.

문예슬 기자, 그곳 상황 전해 주시죠.

[리포트]

네, 저는 지금 서울 도림천에 나와 있습니다.

오늘 아침까지는 이 부근에 장대비가 쏟아지기도 했는데요.

오전 들어 확연히 빗줄기가 가늘어진 모습입니다.

서울 하천 29곳은 어제부터 오늘 오전까지 출입이 통제돼 있다가, 수위 등을 고려해 조금씩 통행이 재개되고 있습니다.

동부간선도로도 새벽 5시부터는 통행이 재개돼 현재 서울 지역에 교통이 통제된 곳은 없습니다.

다만 팔당댐 방류로 한강 수위가 다시 높아지며, 잠수교 보행로는 오전 11시 10분부터 전면 통제됐습니다.

오늘 오전 비구름대가 남쪽으로 내려가며 서울과 경기 북부의 호우 특보는 해제됐지만, 경기 남부 일부 지역에선 여전히 시간당 30mm 안팎의 굵은 비가 내리고 있습니다.

앞서 오늘 새벽 파주 파평면에서는 눌노천 수위가 높아지며, 눌노리와 덕천리 주민들을 대상으로 범람에 대비한 대피 명령이 발령됐다 해제되기도 했습니다.

임진강 군남댐 수위는 계속해서 올라가 11시 기준 수위는 29m로, 초당 방류량은 220톤이 넘어가고 있습니다.

필승교 수위도 새벽부터 빠르게 높아져 한때 '하천 행락객 대피' 수준을 넘어섰습니다.

지금까지 서울 도림천에서 전해드렸습니다.

촬영기자:박준영/영상편집:장수경

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속
    • 입력 2025-08-14 12:02:20
    • 수정2025-08-14 12:09:08
    뉴스 12
[앵커]

강한 비구름이 남쪽으로 내려가며 서울과 경기 북부에 내리던 비는 잦아들었습니다.

현장에 나가 있는 취재 기자 연결합니다.

문예슬 기자, 그곳 상황 전해 주시죠.

[리포트]

네, 저는 지금 서울 도림천에 나와 있습니다.

오늘 아침까지는 이 부근에 장대비가 쏟아지기도 했는데요.

오전 들어 확연히 빗줄기가 가늘어진 모습입니다.

서울 하천 29곳은 어제부터 오늘 오전까지 출입이 통제돼 있다가, 수위 등을 고려해 조금씩 통행이 재개되고 있습니다.

동부간선도로도 새벽 5시부터는 통행이 재개돼 현재 서울 지역에 교통이 통제된 곳은 없습니다.

다만 팔당댐 방류로 한강 수위가 다시 높아지며, 잠수교 보행로는 오전 11시 10분부터 전면 통제됐습니다.

오늘 오전 비구름대가 남쪽으로 내려가며 서울과 경기 북부의 호우 특보는 해제됐지만, 경기 남부 일부 지역에선 여전히 시간당 30mm 안팎의 굵은 비가 내리고 있습니다.

앞서 오늘 새벽 파주 파평면에서는 눌노천 수위가 높아지며, 눌노리와 덕천리 주민들을 대상으로 범람에 대비한 대피 명령이 발령됐다 해제되기도 했습니다.

임진강 군남댐 수위는 계속해서 올라가 11시 기준 수위는 29m로, 초당 방류량은 220톤이 넘어가고 있습니다.

필승교 수위도 새벽부터 빠르게 높아져 한때 '하천 행락객 대피' 수준을 넘어섰습니다.

지금까지 서울 도림천에서 전해드렸습니다.

촬영기자:박준영/영상편집:장수경
문예슬
문예슬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”

조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.