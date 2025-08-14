수원 다세대주택 주차장 옹벽 붕괴위험에 주민 15명 대피

어제(13일) 저녁 8시 반쯤 경기 수원시 장안구 소재 5층짜리 다세대 주택 주차장 옹벽에 금이 갔다는 119 신고가 접수됐습니다.



경찰과 소방당국은 주택 주변에 통제선을 설치하고, 12세대 15명의 거주민을 대피시켰습니다.



주민들은 임시 대피소에 머물고 있으며, 해당 건물에 대해서는 안전진단이 이뤄지고 있습니다.



이번 신고는 현장을 둘러보다 위험을 감지한 수원시청 직원에 의해 이뤄진 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]



