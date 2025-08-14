사회

수원 다세대주택 주차장 옹벽 붕괴위험에 주민 15명 대피

입력 2025.08.14 (12:02) 수정 2025.08.14 (12:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

어제(13일) 저녁 8시 반쯤 경기 수원시 장안구 소재 5층짜리 다세대 주택 주차장 옹벽에 금이 갔다는 119 신고가 접수됐습니다.

경찰과 소방당국은 주택 주변에 통제선을 설치하고, 12세대 15명의 거주민을 대피시켰습니다.

주민들은 임시 대피소에 머물고 있으며, 해당 건물에 대해서는 안전진단이 이뤄지고 있습니다.

이번 신고는 현장을 둘러보다 위험을 감지한 수원시청 직원에 의해 이뤄진 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 수원 다세대주택 주차장 옹벽 붕괴위험에 주민 15명 대피
    • 입력 2025-08-14 12:02:39
    • 수정2025-08-14 12:10:21
    사회
어제(13일) 저녁 8시 반쯤 경기 수원시 장안구 소재 5층짜리 다세대 주택 주차장 옹벽에 금이 갔다는 119 신고가 접수됐습니다.

경찰과 소방당국은 주택 주변에 통제선을 설치하고, 12세대 15명의 거주민을 대피시켰습니다.

주민들은 임시 대피소에 머물고 있으며, 해당 건물에 대해서는 안전진단이 이뤄지고 있습니다.

이번 신고는 현장을 둘러보다 위험을 감지한 수원시청 직원에 의해 이뤄진 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]
김보담
김보담 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”

조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.