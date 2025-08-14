독일산 맞아?…납 그대로 ‘짝퉁’ 정수기 필터 적발
입력 2025.08.14 (12:18) 수정 2025.08.14 (12:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
유명 정수기 필터를 흉내 낸 모조품이 160만 개 넘게 적발됐습니다.
중국에서 만든 뒤 원산지를 위조해 온라인 쇼핑으로 팔려다 덜미가 잡혔습니다.
관세청은 이런 민생품목 밀수에 대한 집중 단속에 나섭니다.
김준범 기자의 보도입니다.
[리포트]
유명 정수기 필터입니다.
소비자에게 익숙한 상표 로고가 선명한데, 가짜입니다.
중국 공장에 의뢰해 만든 '가짜' 필터를 독일산으로 위조했습니다.
성능 시험 결과 정수 성능은 기준치에 못 미쳤습니다.
90% 이상 걸러야 하는 유리잔류염소는 최대 64%, 납도 63% 제거하는 선에 그쳤습니다.
국내 업체가 이 필터를 오픈마켓 등에서 팔려고 밀반입하다 적발됐습니다.
163만 개, 229억 원어치가 압수됐습니다.
관세청은 민생과 직결된 밀수 870여 건을 상반기에 적발했습니다.
대부분은 안전기준을 못 맞춘 제품, 허가 안 된 총기류·마약류였습니다.
유해 성분이 함유된 불법 의약품, 건강기능식품 등도 다수 적발됐습니다.
관세청은 민생범죄를 집중 단속할 '경제국경 민생범죄 대응본부'를 만들고, 청장이 본부장을 맡기로 했습니다.
KBS 뉴스 김준범입니다.
화면제공:관세청/영상편집:강지은
유명 정수기 필터를 흉내 낸 모조품이 160만 개 넘게 적발됐습니다.
중국에서 만든 뒤 원산지를 위조해 온라인 쇼핑으로 팔려다 덜미가 잡혔습니다.
관세청은 이런 민생품목 밀수에 대한 집중 단속에 나섭니다.
김준범 기자의 보도입니다.
[리포트]
유명 정수기 필터입니다.
소비자에게 익숙한 상표 로고가 선명한데, 가짜입니다.
중국 공장에 의뢰해 만든 '가짜' 필터를 독일산으로 위조했습니다.
성능 시험 결과 정수 성능은 기준치에 못 미쳤습니다.
90% 이상 걸러야 하는 유리잔류염소는 최대 64%, 납도 63% 제거하는 선에 그쳤습니다.
국내 업체가 이 필터를 오픈마켓 등에서 팔려고 밀반입하다 적발됐습니다.
163만 개, 229억 원어치가 압수됐습니다.
관세청은 민생과 직결된 밀수 870여 건을 상반기에 적발했습니다.
대부분은 안전기준을 못 맞춘 제품, 허가 안 된 총기류·마약류였습니다.
유해 성분이 함유된 불법 의약품, 건강기능식품 등도 다수 적발됐습니다.
관세청은 민생범죄를 집중 단속할 '경제국경 민생범죄 대응본부'를 만들고, 청장이 본부장을 맡기로 했습니다.
KBS 뉴스 김준범입니다.
화면제공:관세청/영상편집:강지은
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 독일산 맞아?…납 그대로 ‘짝퉁’ 정수기 필터 적발
-
- 입력 2025-08-14 12:18:39
- 수정2025-08-14 12:25:41
[앵커]
유명 정수기 필터를 흉내 낸 모조품이 160만 개 넘게 적발됐습니다.
중국에서 만든 뒤 원산지를 위조해 온라인 쇼핑으로 팔려다 덜미가 잡혔습니다.
관세청은 이런 민생품목 밀수에 대한 집중 단속에 나섭니다.
김준범 기자의 보도입니다.
[리포트]
유명 정수기 필터입니다.
소비자에게 익숙한 상표 로고가 선명한데, 가짜입니다.
중국 공장에 의뢰해 만든 '가짜' 필터를 독일산으로 위조했습니다.
성능 시험 결과 정수 성능은 기준치에 못 미쳤습니다.
90% 이상 걸러야 하는 유리잔류염소는 최대 64%, 납도 63% 제거하는 선에 그쳤습니다.
국내 업체가 이 필터를 오픈마켓 등에서 팔려고 밀반입하다 적발됐습니다.
163만 개, 229억 원어치가 압수됐습니다.
관세청은 민생과 직결된 밀수 870여 건을 상반기에 적발했습니다.
대부분은 안전기준을 못 맞춘 제품, 허가 안 된 총기류·마약류였습니다.
유해 성분이 함유된 불법 의약품, 건강기능식품 등도 다수 적발됐습니다.
관세청은 민생범죄를 집중 단속할 '경제국경 민생범죄 대응본부'를 만들고, 청장이 본부장을 맡기로 했습니다.
KBS 뉴스 김준범입니다.
화면제공:관세청/영상편집:강지은
유명 정수기 필터를 흉내 낸 모조품이 160만 개 넘게 적발됐습니다.
중국에서 만든 뒤 원산지를 위조해 온라인 쇼핑으로 팔려다 덜미가 잡혔습니다.
관세청은 이런 민생품목 밀수에 대한 집중 단속에 나섭니다.
김준범 기자의 보도입니다.
[리포트]
유명 정수기 필터입니다.
소비자에게 익숙한 상표 로고가 선명한데, 가짜입니다.
중국 공장에 의뢰해 만든 '가짜' 필터를 독일산으로 위조했습니다.
성능 시험 결과 정수 성능은 기준치에 못 미쳤습니다.
90% 이상 걸러야 하는 유리잔류염소는 최대 64%, 납도 63% 제거하는 선에 그쳤습니다.
국내 업체가 이 필터를 오픈마켓 등에서 팔려고 밀반입하다 적발됐습니다.
163만 개, 229억 원어치가 압수됐습니다.
관세청은 민생과 직결된 밀수 870여 건을 상반기에 적발했습니다.
대부분은 안전기준을 못 맞춘 제품, 허가 안 된 총기류·마약류였습니다.
유해 성분이 함유된 불법 의약품, 건강기능식품 등도 다수 적발됐습니다.
관세청은 민생범죄를 집중 단속할 '경제국경 민생범죄 대응본부'를 만들고, 청장이 본부장을 맡기로 했습니다.
KBS 뉴스 김준범입니다.
화면제공:관세청/영상편집:강지은
-
-
김준범 기자 jbkim@kbs.co.kr김준범 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.