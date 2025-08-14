[오후날씨 꿀팁] 경기 남부·충남 오후까지 강한 비…광복절, 중부 비

동영상 고정 취소

서울 등 수도권에 내려졌던 호우 특보는 오전에 대부분 해제됐고 현재 충남 북부에는 호우 경보가, 경기 남부와 그 밖의 충남과 세종에 호우주의보가 발효 중입니다.



지금은 주로 경기 남부와 강원 충청권에 비가 내리고 있습니다.



늦은 오후까지 경기 남부와 충남을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



수도권과 강원 북부 지역은 비가 소강상태를 보일 때가 많겠습니다.



오늘 예상되는 비의 양은 세종과 충남에 최대 100mm 이상, 경기 남부와 경북 북서 내륙에 10~60mm 정도입니다.



오후까지 남부지방에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



중부지방은 광복절인 내일 오후까지 비가 내렸다 그치기를 반복하겠고 영남에는 오후 한때 소나기가 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:남현서



