사회

해병특검, ‘이종섭 도피 의혹’ 법무부 전 인사단장 소환

입력 2025.08.14 (12:34) 수정 2025.08.14 (12:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

순직해병 특검팀이 이종섭 전 국방부 장관의 호주대사 임명 당시 있었던 ‘도피성 출국’ 의혹과 관련해 전 법무부 인사정보관리단장을 소환했습니다.

특검팀은 오늘(14일) 박행열 전 법무부 인사정보관리단장을 범인도피 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

박 전 단장은 이 전 장관이 호주대사에 임명될 당시, 공직 후보자 인사 검증 기능을 담당하는 인사정보관리단장을 역임했습니다.

박 전 단장은 오늘 오전 9시 반쯤 특검에 출석하면서 ‘호주 대사 인사 검증 과정에서 법무부 인사정보관리단은 이 전 장관의 출국금지 사실을 모르고 있었느냐’, ‘이 전 장관이 피의자 신분인 상태에서 인사 검증하는 것이 이상하지 않았느냐’는 취재진 질문에 “조사에서 다 말씀드리겠다”고 답하고 조사실로 향했습니다.

특검팀은 박 전 단장을 상대로 이 전 장관이 순직 해병 사건 수사 외압 의혹으로 공수처 수사 대상에 올라가 있는데도 인사정보관리단과 대통령실의 인사 검증을 통과하게 된 경위를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.

정민영 특검보는 오늘 기자단 브리핑에서 “이 전 장관의 호주 대사 임명 과정에서 법무부 인사정보관리단은 인사 검증을 한 뒤 ‘적격’ 결정을 내렸다”며 “당시 인사 과정이 어떻게 진행됐는지 등을 확인하기 위한 조사”라고 설명했습니다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 이 전 장관을 도피시키기 위해 호주대사로 임명했을 가능성이 있다고 보고, 대사 임명과 관련한 인사 검증과 자격 심사, 출국금지 해제 과정에서 외압이나 불법행위가 있었는지 들여다보고 있습니다.

한편, 특검팀은 오는 18일에는 유재은 전 국방부 법무관리관도 불러 조사할 예정입니다.

유 전 관리관은 경찰에 이첩된 해병대 수사단의 초동 조사 기록을 국방부가 회수하는 데 관여한 혐의를 받습니다.

이후 국방부 조사본부가 이 전 장관 지시에 따라 수사 기록을 재검토하는 과정에 개입한 혐의도 있습니다.

정 특검보는 “2023년 8월 (유 전 관리관이) 당시 대통령실과 국방부, 군검찰 사이에서 주고받은 연락과 보고, 지시 등 전반을 확인할 계획”이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 해병특검, ‘이종섭 도피 의혹’ 법무부 전 인사단장 소환
    • 입력 2025-08-14 12:34:54
    • 수정2025-08-14 12:59:53
    사회
순직해병 특검팀이 이종섭 전 국방부 장관의 호주대사 임명 당시 있었던 ‘도피성 출국’ 의혹과 관련해 전 법무부 인사정보관리단장을 소환했습니다.

특검팀은 오늘(14일) 박행열 전 법무부 인사정보관리단장을 범인도피 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

박 전 단장은 이 전 장관이 호주대사에 임명될 당시, 공직 후보자 인사 검증 기능을 담당하는 인사정보관리단장을 역임했습니다.

박 전 단장은 오늘 오전 9시 반쯤 특검에 출석하면서 ‘호주 대사 인사 검증 과정에서 법무부 인사정보관리단은 이 전 장관의 출국금지 사실을 모르고 있었느냐’, ‘이 전 장관이 피의자 신분인 상태에서 인사 검증하는 것이 이상하지 않았느냐’는 취재진 질문에 “조사에서 다 말씀드리겠다”고 답하고 조사실로 향했습니다.

특검팀은 박 전 단장을 상대로 이 전 장관이 순직 해병 사건 수사 외압 의혹으로 공수처 수사 대상에 올라가 있는데도 인사정보관리단과 대통령실의 인사 검증을 통과하게 된 경위를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.

정민영 특검보는 오늘 기자단 브리핑에서 “이 전 장관의 호주 대사 임명 과정에서 법무부 인사정보관리단은 인사 검증을 한 뒤 ‘적격’ 결정을 내렸다”며 “당시 인사 과정이 어떻게 진행됐는지 등을 확인하기 위한 조사”라고 설명했습니다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 이 전 장관을 도피시키기 위해 호주대사로 임명했을 가능성이 있다고 보고, 대사 임명과 관련한 인사 검증과 자격 심사, 출국금지 해제 과정에서 외압이나 불법행위가 있었는지 들여다보고 있습니다.

한편, 특검팀은 오는 18일에는 유재은 전 국방부 법무관리관도 불러 조사할 예정입니다.

유 전 관리관은 경찰에 이첩된 해병대 수사단의 초동 조사 기록을 국방부가 회수하는 데 관여한 혐의를 받습니다.

이후 국방부 조사본부가 이 전 장관 지시에 따라 수사 기록을 재검토하는 과정에 개입한 혐의도 있습니다.

정 특검보는 “2023년 8월 (유 전 관리관이) 당시 대통령실과 국방부, 군검찰 사이에서 주고받은 연락과 보고, 지시 등 전반을 확인할 계획”이라고 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신현욱
신현욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속

서울 하천 통행도 점차 재개…경기 남부 비 계속
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’<br> 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”

조현 “북미 대화, 밀당이 필요…일본과 ‘멀티트랙’ 가능”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.