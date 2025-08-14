[오후날씨 꿀팁] 중부, 내일까지 비…남부 폭염특보

동영상 고정 취소

지금은 주로 경기 남부와 강원 충청권에 비가 내리고 있습니다.



현재 경기 남부와 충남, 세종에 호우주의보가 발효 중입니다.



늦은 오후까지 경기 남부와 충남을 중심으로 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



오늘 세종과 충남에 최대 100mm 이상, 경기 남부와 충청, 강원 남부와 경북 북서 내륙에 10~60mm, 서울 등 그 밖의 중부지방에 5~20mm가 더 내리겠습니다.



오후에 남부지방에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



서해안과 중부 내륙은 바람이 강하게 불겠습니다.



한편, 남부지방은 무더위가 이어지고 있습니다.



영남과 전남, 제주 해안에는 폭염 경보가 충청 내륙과 전남에는 폭염 주의보가 발효 중입니다.



광주 35도, 대구 34도, 부산 32도까지 올라 덥겠습니다.



반면 서울은 28도로 더위가 주춤하겠습니다.



남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.



중부지방은 광복절인 내일 오후까지 비가 이어지겠고 영남에는 오후 한때 소나기가 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:남현서



