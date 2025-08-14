뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 중부, 내일까지 비…남부 폭염특보

입력 2025.08.14 (12:56) 수정 2025.08.14 (13:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코스피 3,211.82 코스닥 813.09

코스피 3,211.82 코스닥 813.09
클로징

클로징

다음
지금은 주로 경기 남부와 강원 충청권에 비가 내리고 있습니다.

현재 경기 남부와 충남, 세종에 호우주의보가 발효 중입니다.

늦은 오후까지 경기 남부와 충남을 중심으로 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

오늘 세종과 충남에 최대 100mm 이상, 경기 남부와 충청, 강원 남부와 경북 북서 내륙에 10~60mm, 서울 등 그 밖의 중부지방에 5~20mm가 더 내리겠습니다.

오후에 남부지방에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

서해안과 중부 내륙은 바람이 강하게 불겠습니다.

한편, 남부지방은 무더위가 이어지고 있습니다.

영남과 전남, 제주 해안에는 폭염 경보가 충청 내륙과 전남에는 폭염 주의보가 발효 중입니다.

광주 35도, 대구 34도, 부산 32도까지 올라 덥겠습니다.

반면 서울은 28도로 더위가 주춤하겠습니다.

남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.

중부지방은 광복절인 내일 오후까지 비가 이어지겠고 영남에는 오후 한때 소나기가 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:남현서

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 중부, 내일까지 비…남부 폭염특보
    • 입력 2025-08-14 12:56:50
    • 수정2025-08-14 13:02:09
    뉴스 12
지금은 주로 경기 남부와 강원 충청권에 비가 내리고 있습니다.

현재 경기 남부와 충남, 세종에 호우주의보가 발효 중입니다.

늦은 오후까지 경기 남부와 충남을 중심으로 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

오늘 세종과 충남에 최대 100mm 이상, 경기 남부와 충청, 강원 남부와 경북 북서 내륙에 10~60mm, 서울 등 그 밖의 중부지방에 5~20mm가 더 내리겠습니다.

오후에 남부지방에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

서해안과 중부 내륙은 바람이 강하게 불겠습니다.

한편, 남부지방은 무더위가 이어지고 있습니다.

영남과 전남, 제주 해안에는 폭염 경보가 충청 내륙과 전남에는 폭염 주의보가 발효 중입니다.

광주 35도, 대구 34도, 부산 32도까지 올라 덥겠습니다.

반면 서울은 28도로 더위가 주춤하겠습니다.

남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.

중부지방은 광복절인 내일 오후까지 비가 이어지겠고 영남에는 오후 한때 소나기가 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:남현서
박소연
박소연 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계<br>…“재발시 중징계”

[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계…“재발시 중징계”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’<br> 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”

이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.