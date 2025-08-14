광복 80주년 ‘제주시민 서명문 태극기’ 완성

동영상 고정 취소

광복 80주년을 맞아 시민 서명문 태극기가 완성됐습니다.



제주시는 어제(13일) 시청 1별관에서 시민 서명문 태극기 계양 행사를 열고 광복의 역사적 의미를 되새겼습니다.



시민 서명문 태극기는 지난 4일부터 11일까지 독립유공자 후손과 학생, 공직자 등 각계각층의 시민 80여 명이 참여해 제작한 것으로 '영원히 빛날 대한민국' 등의 바람이 적혀있습니다.



완성된 태극기는 광복군 서명문 태극기 이미지와 함께 대형 현수막으로 제작해 내일 제주시청 한얼의집 건물 외벽에 내걸릴 예정입니다.



