[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계…“재발시 중징계”

국민의힘 윤리위원회는 대구·경북 합동연설회에서 '연설 방해' 논란으로 윤리위에 회부된 전한길 씨에 대해 '경고' 징계를 의결했습니다.



국민의힘 여상원 윤리위원장은 오늘(14일) 오전 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 윤리위 회의 직후 브리핑을 통해 "다수결로 경고를 결정했다"며 "앞으로 다시 이런 일이 발생할 경우 그때는 전한길 씨뿐만 아니라 누구도 중징계를 하기로 했다"고 설명했습니다.



여 윤리위원장은 "전한길 씨에 대해서 의견이 두 가지로 나뉘었다"며 "징계가 아닌 사실상 주의 조치 주장이 있었고, 징계를 해야 하지만 가장 낮은 수위인 경고로 하자는 의견이 있었다"고 밝혔습니다.



여 윤리위원장은 "이번 사태에 관해서 징계 사례를 찾아봤지만, 아직까지 징계 사례는 발견하지 못했다"며 "이런 일이 또 발생할 수 있기 때문에 주의에 그쳐서는 안 되고, 일단 경고로 했다"고 말했습니다.



그러면서 "물론 (송언석) 비대위원장이나 이런 쪽에서는 국민의힘의 대국민 이미지라든가, 그다음 이런 사태가 어떤 공당의 합동토론회에서 발생한 것에 대해서 엄벌해야 한다고 생각했다"면서도 "(전 씨가) 한 행동에 비해서 물리적인 폭력도 없었고 이런 거에 비해서 (경고 조치보다) 위의 징계로 나아가는 것은 좀 과하다는 생각에서 경고를 결정했다"고 덧붙였습니다.



전 씨는 오늘 윤리위 회의에 나와서 15~20분 정도 본인의 입장을 소명하며 "제명이 돼도 윤리위 결정에 승복하겠다"고 말했다고 여 윤리위원장은 전했습니다.



여 윤리위원장은 전 씨의 전당대회 연설회장 참석을 두고는 "전한길 씨도 본인의 잘못을 시인했다"면서도 '배신자'라는 구호를 선동한 것을 두고는 "저희들이 확인한 결과 전한길 씨는 당시에 기자석에 앉아 있었고, 그 다음 배신자 말이 나온 게 화면을 확인했다"고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



