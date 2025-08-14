오 시장, 경제부총리에 “국고보조 차등 적용 개선 필요” 요청

오세훈 서울시장이 오늘(14일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 서울시에만 적용되는 국비 차등 적용을 개선해달라고 요청했습니다.



서울시에 따르면, 오 시장은 오늘 면담에서 “서울시는 경기도와 인구·경제 규모·재정 여건 등이 유사함에도 전국에서 유일하게 국비 차등 보조율이 적용돼 매년 약 3조 1천7백억 원의 추가 재정 부담을 지고 있다”고 말했습니다.



실제 행정안전부가 산정한 ‘2025년 지자체 재정력지수’에 따르면, 경기도(1.180)와 서울시(1.032)의 재정력 지수는 비슷한 수준으로, 두 지자체 모두 보통교부세를 받지 못하는 지자체로 지정돼 있습니다.



또, 재정 여건에 영향을 미치는 인구 및 기업체 수의 최근 5년 증가율은 경기도가 서울시의 2배에 달하는 것으로 나타났습니다.



그럼에도 최근 ‘민생회복 소비쿠폰 사업’에서 서울시의 국비 보조율은 75%만 적용돼 90%를 적용받은 경기도보다 3천5백억 원을 더 부담해야 하는 상황이라고 시는 설명했습니다.



또 아동수당 지원 연령이 현재 8세 미만에서 13세 미만으로 확대될 경우 서울시는 내년에 1천62억 원, 2030년엔 2천836억 원의 추가 재정이 필요할 것으로 전망했습니다.



이에 오 시장은 “저출산·고령화로 늘고 있는 복지지출, 지하철 노후시설 개선, 장기전세주택 공급 등 대도시 기능 유지와 시민 안전 확보에 국고 보조 확대가 반드시 필요하다”고 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!