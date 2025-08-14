연합뉴스

김하성, 안타 2개 포함 3출루 경기…시즌 5호 도루까지

입력 2025.08.14 (13:45)

탬파베이 레이스에서 뛰는 김하성(29)이 3경기 만에 멀티 히트(한 경기 2안타 이상) 활약을 펼쳤다.

김하성은 14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 새크라멘토 서터헬스파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애슬레틱스와 방문 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전, 3타수 2안타 몸에 맞는 공 1개로 활약했다.

최근 2경기 연속 무안타로 0.188까지 내려갔던 김하성의 시즌 타율은 0.209로 올라갔다.

김하성은 팀이 4-0으로 앞선 1회 2사 3루에서 첫 타석을 맞이해 2스트라이크로 몰린 상황에서 몸에 맞는 공으로 출루했다.

올 시즌 첫 번째 몸에 맞는 공이다.

3회 두 번째 타석은 중견수 뜬공으로 물러난 뒤 6회 세 번째 타석에서는 올 시즌 3번째 2루타를 터트렸다.

김하성은 애슬레틱스 왼팔 투수 벤 보우덴의 체인지업을 공략, 3루수 옆을 스쳐 지나가는 좌익선상 깊숙한 총알 타구를 날렸다.

그러나 후속타가 터지지 않아 득점까지 추가하지는 못했다.

8회 1사 1루에서 맞이한 4번째 타석에서는 밀어 치기로 깔끔한 우전 안타를 터트렸고, 2사 후 여유 있게 2루를 훔쳐 주자 2, 3루 기회를 만들었다.

시즌 5호 도루를 기록한 김하성은 이때도 후속타가 나오지 않아 홈에 돌아오지 못했다.

탬파베이는 애슬레틱스에 8-2로 승리했다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

