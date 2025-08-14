택배노조, 쿠팡CLS에 6대 요구안 발표…“국회 청문회 약속 이행해야”

택배노조가 쿠팡CLS에 쿠팡 택배 현장의 근로환경을 개선하기 위한 6대 요구안을 발표했습니다.



민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합은 오늘(14일) 오전 서울시 강남구 쿠팡CLS 본사 앞에서 기자회견을 열고, “쿠팡 현장은 대표적인 장시간·고강도 과로 노동 사업장”이라며 “그 근본 원인은 쿠팡의 로켓배송 시스템”이라고 지적했습니다.



택배노조는 쿠팡CLS 6대 요구안 반영을 촉구하며 “이는 과로사 없는 현장을 만들기 위한 최소한의 안전장치”라고 강조했습니다.



6대 요구안에는 ▲분류작업, 쿠팡이 책임 ▲프레시백, 쿠팡이 회수 ▲하루 2~3회 반복 배송 폐지 ▲정시배송기준(PDD) 폐지 ▲2026년 수수료 인상 ▲국토부 표준계약서 전면 시행이 포함됐습니다.



앞서 홍용준 쿠팡CLS 대표는 지난 1월 열린 국회 환경노동위원회 청문회에서 분류작업 추가 인력 투입과 근로 시간 및 노동 강도 완화 방안 마련을 약속한 바 있습니다.



이재순 쿠팡 춘천지회장은 기자회견에서 “약속을 했지만 6개월간 변한 건 아무것도 없다”며 “사회적 합의에 약속하고 노동환경 개선을 촉구한다”고 말했습니다.



먼저 분류작업에 대해 쿠팡노조는 “분류작업은 택배 노동자의 업무가 아니다”며 “우리는 분류작업의 대가를 달라는 것이 아님을 분명히 하며, 쿠팡이 직접 분류 인력을 투입해 분류작업을 직접 책임져야 한다”고 촉구했습니다.



이어 프레시백 회수 업무 역시 “택배 노동자가 업무가 아니다”며 “100원 받는 노동착취 프레시백 회수 업무 쿠팡이 직접 회수하라”고 요구했습니다.



권순규 쿠팡 강남지회 조직부장은 “쿠팡은 고객의 만족만을 위해 속도와 효율을 중요시하는 듯 떠들어대지만, 그 이면에는 다회전 배송으로 인한 택배 노동자의 장시간 고강도 노동이 있다”며 “이것이 로켓배송의 본질”이라고 말했습니다.



박원대 쿠팡 부산지회 준비위원장도 “신선 배송 시간이 다가오면 쿠팡에서는 8시까지 신선 상품 배송해야 한다고 끊임없이 압박한다”며 “8시 배송 기준 상품을 마무리할 때까지는 폭우가 쏟아져도 더위에 숨이 턱까지 차올라도 멈출 수 없다”고 호소했습니다.



송정현 쿠팡 일산지회장은 “쿠팡 모든 구역이 3년 동안 건당 수수료가 작게는 200원 많게는 400원이 삭감됐다”며 “원청 수수료를 투명하게 공개해서 영업점 중간착취를 방지하라”고 말했습니다.



박형석 쿠팡 울산지회장은 “쿠팡CLS는 로켓배송을 위해 대리점의 표준계약서 미시행에 대해 묵인·방조하고 있다”며 “국토교통부와 공정거래위원회는 쿠팡CLS와 쿠팡CLS 대리점의 표준계약서 사용 여부 및 불공정거래계약 여부를 제대로 전수조사해야 한다”고 촉구했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!