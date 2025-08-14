경제

소비자연맹 “일부 젖병 세척기 소비자 우려 확산…안전 사각지대”

입력 2025.08.14 (13:47)

한국소비자연맹은 최근 일부 영유아 젖병 세척기 제품에서 내부 플라스틱 부품 마모·균열이 발생해 소비자들의 우려가 확산하고 있다고 밝혔습니다.

연맹에 따르면, 한국소비자원과 12개 소비자단체, 16개 지자체가 참여하는 ‘1372소비자상담센터’에는 최근 한 달 동안 젖병 세척기 피해 상담이 모두 451건 접수됐습니다.

육아용품 전문 브랜드 ‘소베맘’ 젖병 세척기 관련 상담이 269건으로 가장 많았고, ‘오르테’ 젖병 세척기 관련 상담이 165건, 기타 브랜드 관련 상담이 17건이었습니다.

연맹은 ‘소베맘’과 ‘오르테’ 판매업체가 부품 결함을 인지한 뒤에도 소비자들에게 구체적인 안내를 하지 않고, 교환이나 환불도 자의적으로 제한했다고 지적했습니다.

또 지금도 ‘오르테’ 공식 쇼핑몰과 중고 거래 플랫폼에서 제품 판매가 계속되고 있어 추가 피해가 나올 가능성이 있다고 우려했습니다.

그러면서 “영유아 안전과 직결되는 제품에서 투명한 안내와 리콜이 안 된 것은 소비자의 안전을 심각하게 침해하는 행위”라며 해당 업체들에 대한 고발을 검토하겠다고 밝혔습니다.

연맹은 또 젖병 세척기에 대한 정부의 안전 관리 제도가 미흡하다고 주장했습니다.

젖병 세척기가 어린이제품안전법이 아닌 전기생활용품안전법상 식기세척기로 인증·관리되기 때문에, 전기적 안전성을 중심으로만 심사되고 영유아 사용 환경에 특화된 안전성 검증은 되지 않는다는 겁니다.

또 제품에 대한 조사가 끝나기 전까지 판매 중지 등 강제적 리콜 수단이 없는 것도 문제라고 지적했습니다.

이에 연맹은 젖병 세척기를 어린이제품안전법 적용 대상으로 바꿀 것을 정부에 요구했습니다.

또 결함이 명백히 추정되고 피해가 다수 나온 제품에 대해선, 조사가 끝나기 전이라도 판매 중지와 사용 중지를 권고하고 이를 즉시 안내할 수 있도록 ‘임시 리콜’ 제도를 도입해야 한다고 주장했습니다.

아울러 제품 결함에 대한 소비자 고지의 구체적 방법과 기한을 법령으로 명확히 규정하고, 결함이 있는 제품이 중고 시장에 유통되지 않도록 중고 거래에 대한 안전 조치도 강화돼야 한다고 덧붙였습니다.

앞서 한국소비자원과 국가기술표준원은 이들 젖병 세척기의 위해성 등을 판단하기 위해 지난달 공동 조사에 착수한 상태입니다.

  소비자연맹 "일부 젖병 세척기 소비자 우려 확산…안전 사각지대"
    입력 2025-08-14 13:47:28
    경제
김채린 기자

공지·정정

