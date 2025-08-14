경제

인천 동물 번식장에서 ‘브루셀라병’ 확인…105마리 격리 치료

입력 2025.08.14 (13:48) 수정 2025.08.14 (13:49)

인천의 한 동물 번식장에서 학대받다 구조된 개에서 ‘브루셀라병’이 확인돼 농림축산식품부가 확산 방지를 위한 방역에 나섰습니다.

농식품부는 지난 4일 인천 강화군의 동물 번식장에서 동물보호단체가 구조한 개에서 브루셀라병이 확인됐다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

정밀검사 결과 260마리 중 105마리가 브루셀라병으로 확진 받고 격리돼 치료받고 있습니다.

브루셀라병은 세균 등에 감염돼 발생하며 사람과 동물 간 전파가 가능한 인수공통전염병으로 매년 1~4건 정도가 산발적으로 발생하고 있습니다.

이 병은 개에게 유산이나 생식기 염증 등 번식 장애를 일으켜 제2종 가축전염병으로 분류됩니다.

농식품부는 질병관리청과 지방자치단체에 브루셀라병 발생 상황을 공유하고 세척, 소독, 역학조사 등 방역 조치를 완료했다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

최지현
최지현

