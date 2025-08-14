김하성, 안타 2개에 세 번 출루…도루까지 맹활약

미국 프로야구 탬파베이의 김하성 2안타 3출루 시즌 5호 도루까지 기록하며 맹활약을 펼쳤습니다.



김하성은 오늘(14일) 애슬레틱스와 원정 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전 해 3타수 2안타 몸에 맞는 공 1개를 기록했습니다.



최근 2경기 연속 무안타로 0.188까지 내려갔던 김하성의 시즌 타율은 0.209로 올라갔습니다.



김하성은 팀이 4대 0으로 앞선 1회 몸에 맞는 공으로 출루했습니다. 김하성의 올 시즌 첫 몸에 맞는 공이었습니다.



이어 6회 세 번째 타석에서는 좌익 선상으로 타구를 날려 올 시즌 3번째 2루타를 터트렸고, 8회엔 밀어 치기로 우전 안타를 쳐낸 뒤 시즌 5호 도루까지 기록했습니다.



김하성의 활약 속에 탬파베이는 애슬레틱스에 8대 2로 승리했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!