국제

미쓰비시, 미국 구리광산에 8천억원대 투자 추진…‘50% 구리 관세’ 대응

입력 2025.08.14 (13:56) 수정 2025.08.14 (14:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본 대형 종합상사 미쓰비시가 미국 구리 광산에 8천억원대 투자를 추진합니다.

14일 닛케이아시아에 따르면 미쓰비시는 6억 달러(약 8,300억 원)를 투자해 미국 애리조나주 ‘코퍼 월드 광산 프로젝트’ 지분 30%를 인수할 계획입니다.

나머지 지분 70%는 캐나다 허드베이 미네랄스가 보유합니다.

두 회사는 내년에 최종 타당성 조사를 실시하고 2029년쯤 광산 운영을 시작할 예정입니다.

투자가 확정되면 일본 기업이 약 45년 만에 미국 구리 광산에 투자하는 사례가 됩니다.

미쓰비시는 1980년 마지막으로 미국 구리 광산에 투자했지만 2003년에 철수해 현재 미국 구리 광산 지분을 보유하고 있지 않습니다.

트럼프 대통령은 반도체와 무기 등에 사용되는 구리 산업을 되살리겠다며 이달 1일부터 구리에 50% 관세를 부과했습니다.

50% 관세는 구리로 만든 파이프, 봉, 판 등 반제품과 관 이음쇠, 케이블, 커넥터, 전기부품 등 구리를 집중적으로 사용한 파생제품에 부과됩니다.

구리 광석 등 원료에는 적용되지 않습니다.

구리는 전력망, 자동차, 가전제품 등 다양한 산업에 필수적인 소재입니다.

미쓰비시의 지난해 구리 생산량은 32만9천톤 규모로 일본 기업 중 최대였습니다.

칠레와 페루 광산 지분도 보유한 미쓰비시는 2030년 구리 생산량을 40만톤 이상으로 늘리는 것을 목표로 삼고 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미쓰비시, 미국 구리광산에 8천억원대 투자 추진…‘50% 구리 관세’ 대응
    • 입력 2025-08-14 13:56:44
    • 수정2025-08-14 14:02:32
    국제
일본 대형 종합상사 미쓰비시가 미국 구리 광산에 8천억원대 투자를 추진합니다.

14일 닛케이아시아에 따르면 미쓰비시는 6억 달러(약 8,300억 원)를 투자해 미국 애리조나주 ‘코퍼 월드 광산 프로젝트’ 지분 30%를 인수할 계획입니다.

나머지 지분 70%는 캐나다 허드베이 미네랄스가 보유합니다.

두 회사는 내년에 최종 타당성 조사를 실시하고 2029년쯤 광산 운영을 시작할 예정입니다.

투자가 확정되면 일본 기업이 약 45년 만에 미국 구리 광산에 투자하는 사례가 됩니다.

미쓰비시는 1980년 마지막으로 미국 구리 광산에 투자했지만 2003년에 철수해 현재 미국 구리 광산 지분을 보유하고 있지 않습니다.

트럼프 대통령은 반도체와 무기 등에 사용되는 구리 산업을 되살리겠다며 이달 1일부터 구리에 50% 관세를 부과했습니다.

50% 관세는 구리로 만든 파이프, 봉, 판 등 반제품과 관 이음쇠, 케이블, 커넥터, 전기부품 등 구리를 집중적으로 사용한 파생제품에 부과됩니다.

구리 광석 등 원료에는 적용되지 않습니다.

구리는 전력망, 자동차, 가전제품 등 다양한 산업에 필수적인 소재입니다.

미쓰비시의 지난해 구리 생산량은 32만9천톤 규모로 일본 기업 중 최대였습니다.

칠레와 페루 광산 지분도 보유한 미쓰비시는 2030년 구리 생산량을 40만톤 이상으로 늘리는 것을 목표로 삼고 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계<br>…“재발시 중징계”

[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계…“재발시 중징계”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’<br> 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”

이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.