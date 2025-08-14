영상K

오늘 ‘택배 없는 날’…그런데 쿠팡만 정상배송? [지금뉴스]

입력 2025.08.14 (13:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

삼삼오오 모인 사람들이 피켓을 들었습니다.

'오늘은 쿠팡 로켓배송 없는 날', '우리는 오늘 쿠팡을 불매한다'고 적혀있습니다.

인천 부평역과 계산역, 서울 잠실, 수유, 홍대입구, 경기 수원역 등에서도 시위가 진행됐습니다.

정부와 노동계가 정한 '택배 없는 날'인데도, 쿠팡이 배송 업무를 기존대로 진행하기로 하자 이에 항의하는 겁니다.

[최효정/민주노총 공공운수노조 쿠팡지회사무장: 오늘이 '택배 없는 날'인데 쿠팡이 동참하지 않기 때문에 시민사회 연대를 중심으로 하루 불매를 진행하는 날이거든요. 동참하시는 시민분들이 이제 인증샷 찍어주시고. 노동자들은 내일 하루 파업을 하는 날로….]

정부와 노동계는 지난 2020년, 매년 광복절인 8월 15일 전후를 '택배 없는 날'로 지정하자고 합의했습니다.

주6일에서 7일을 일하는 택배 기사들의 휴무권을 확대한다는 취지에서입니다.

법적 구속력은 없지만, CJ대한통운과 한진이 오늘과 내일(14~15일), 우체국 택배가 오늘부터 닷새간(14일~18일), 롯데글로벌로지스와 로젠택배는 내일부터 사흘간(15일~17일) 배송을 멈춥니다.

그런데 국내 최대 물류 업체 '쿠팡'은 동참하지 않기로 했습니다.

소속 기사 대부분이 충분한 휴무권을 보장받고 있다는 게 이유입니다.

지난 1년간 경제활동인구 1인당 택배 이용 횟수는 204차례로 '택배 없는 날'이 처음 논의된 2020년보다 2배 가까이 늘었습니다.

연간 택배 물량도 2020년 33억 7천만 개에서 지난해 59억 5천만 개로 꾸준히 늘고 있습니다.

쿠팡 노조는 어제와 오늘, "'택배 없는 날'에 유급 휴가를 보장받길 바란다"며 시위를 벌였지만, 사측은 아무런 입장을 밝히지 않았습니다.

KBS 뉴스 이윤재입니다.

(영상 편집: 이성규)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 오늘 ‘택배 없는 날’…그런데 쿠팡만 정상배송? [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-14 13:58:01
    영상K
삼삼오오 모인 사람들이 피켓을 들었습니다.

'오늘은 쿠팡 로켓배송 없는 날', '우리는 오늘 쿠팡을 불매한다'고 적혀있습니다.

인천 부평역과 계산역, 서울 잠실, 수유, 홍대입구, 경기 수원역 등에서도 시위가 진행됐습니다.

정부와 노동계가 정한 '택배 없는 날'인데도, 쿠팡이 배송 업무를 기존대로 진행하기로 하자 이에 항의하는 겁니다.

[최효정/민주노총 공공운수노조 쿠팡지회사무장: 오늘이 '택배 없는 날'인데 쿠팡이 동참하지 않기 때문에 시민사회 연대를 중심으로 하루 불매를 진행하는 날이거든요. 동참하시는 시민분들이 이제 인증샷 찍어주시고. 노동자들은 내일 하루 파업을 하는 날로….]

정부와 노동계는 지난 2020년, 매년 광복절인 8월 15일 전후를 '택배 없는 날'로 지정하자고 합의했습니다.

주6일에서 7일을 일하는 택배 기사들의 휴무권을 확대한다는 취지에서입니다.

법적 구속력은 없지만, CJ대한통운과 한진이 오늘과 내일(14~15일), 우체국 택배가 오늘부터 닷새간(14일~18일), 롯데글로벌로지스와 로젠택배는 내일부터 사흘간(15일~17일) 배송을 멈춥니다.

그런데 국내 최대 물류 업체 '쿠팡'은 동참하지 않기로 했습니다.

소속 기사 대부분이 충분한 휴무권을 보장받고 있다는 게 이유입니다.

지난 1년간 경제활동인구 1인당 택배 이용 횟수는 204차례로 '택배 없는 날'이 처음 논의된 2020년보다 2배 가까이 늘었습니다.

연간 택배 물량도 2020년 33억 7천만 개에서 지난해 59억 5천만 개로 꾸준히 늘고 있습니다.

쿠팡 노조는 어제와 오늘, "'택배 없는 날'에 유급 휴가를 보장받길 바란다"며 시위를 벌였지만, 사측은 아무런 입장을 밝히지 않았습니다.

KBS 뉴스 이윤재입니다.

(영상 편집: 이성규)
이윤재
이윤재

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계<br>…“재발시 중징계”

[속보] 국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 징계…“재발시 중징계”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’<br> 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”

이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.