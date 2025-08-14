중부 내일까지 비…토·일은 대체로 맑음

중부 지방을 중심으로 오늘 오후에도 비가 이어지겠습니다.



남은 강수량은 수도권과 강원, 경북 북서내륙에서 최대 60mm 정도로 예상되고 충남의 경우 많게는 100mm까지 비가 더 내리는 곳도 있겠습니다.



그 밖의 남부 지방과 제주도에는 오늘 오후까지 5~40mm 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



광복절인 내일도 수도권과 강원도, 충청권을 중심으로 최대 40mm 비가 올 것으로 예보됐습니다.



내일 아침 기온은 서울 25도 등 전국이 22도에서 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.



낮 기온은 서울 32도 등 전국이 30도에서 34도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다.



바다의 물결은 내일 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



당분간 남부와 제주 해안에는 높은 너울이 밀려와 방파제나 해안도로를 넘을 때가 있겠습니다.



토요일인 모레와 글피는 별다른 비 소식 없이 대체로 맑겠습니다.



