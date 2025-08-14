경제

서울 아파트값, 한 주 만에 다시 하락 전환…“매수 관망세 지속”

입력 2025.08.14 (14:00) 수정 2025.08.14 (14:03)

매수 관망세가 이어지며 서울 아파트값 상승 폭이 일주일 만에 다시 축소됐습니다.

한국부동산원은 8월 둘째 주(11일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 서울 아파트값이 전주보다 0.10% 올랐다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

전주 0.14% 상승 폭과 비교하면 0.04%P 감소한 수치입니다.

서울 아파트값은 7월 넷째 주까지 5주 연속 감소세를 보이다 8월 첫째 주 상승세로 돌아섰으나, 일주일 만에 다시 상승 폭이 축소됐습니다.

한국부동산원은 "매수 관망세가 이어지고 전반적인 매수 문의가 감소해 지난주 대비 상승 폭이 축소됐다"고 분석했습니다.

자치구별로는 강남(0.15%→0.13%), 송파(0.38%→0.31%), 강동(0.14%→0.12%), 마포(0.14%→0.11%), 용산(0.22%→0.13%), 성동(0.33%→0.24%) 등 대부분 지역에서 상승 폭이 축소됐습니다.

서초(0.16%), 동대문(0.08%), 관악(0.08%)만 지난주와 같은 상승 폭을 유지했습니다.

5대 광역시와 8개도는 각각 0.03%, 0.01% 하락했습니다.

전국 아파트 전셋값은 0.01% 올라 지난주와 같은 상승 폭을 유지했습니다.

서울은 0.05% 올라 상승 폭이 유지됐고, 지방은 보합 유지(0.00%→0.00%)됐습니다.

주간 아파트 가격 동향에 대한 세부 자료는 한국부동산원 부동산통계정보시스템 R-ONE(www.reb.or.kr/r-one) 또는 한국부동산원 부동산 정보 앱을 통해 확인할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

