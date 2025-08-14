뉴스2

국민의힘 “당원 정보 요구는 국민 검열”…민주당 언론특위 출범

입력 2025.08.14 (14:03) 수정 2025.08.14 (14:14)

[앵커]

국민의힘은 김건희 특검의 당사 압수수색 시도와 당원 명부 요구에 반발하며 공세를 이어갔습니다.

민주당은 오후 언론개혁특별위원회를 출범시키고 이른바 '방송3법' 처리 이후 언론개혁 방향 논의에 나섭니다.

김청윤 기자의 보도입니다.

[리포트]

김건희 특검의 당사 압수수색 시도에 밤샘 농성에 돌입했던 송언석 비대위원장, 특검의 부당한 영장 집행은 수사가 아닌 폭력이라며 강하게 반발했습니다.

특히 500만 당원의 개인정보 제출 요구는 국민 검열이나 다름없다고 날을 세웠습니다.

[송언석/국민의힘 비대위원장 겸 원내대표 : "국민의힘을 통째로 특검에 넘기라는 것이나 다름없습니다. 국민의힘은 절대로 이러한 부당한 영장 집행에 협조할 수 없습니다."]

의원과 당직자들이 당사에 집결한 가운데 이재명 정권의 야당 탄압과 정치 폭거에 맞서 싸우겠다고 목소리를 높였습니다.

민주당은 국민의힘 권성동 의원과 통일교간 불법 정치자금 의혹에 답하라고 촉구했습니다.

20대 대선 당시 조직적 당원 가입 의혹까지 나왔다며 통일교의 하청조직으로 전락한 거냐고 비난했습니다.

[백승아/더불어민주당 원내대변인 : "지난 20대 대선이 조직적인 당원 가입에 더해 현금까지 동원한 통일교 교단 차원의 총력전이었음이 밝혀지고 있는 것입니다."]

민주당은 앞서 출범시킨 검찰개혁 특위, 사법개혁 특위에 이어 언론개혁특별위원회를 출범시켰습니다.

최민희 과방위원장이 특위 위원장을 맡아 방송3법 처리 이후 방통위와 방심위 조직 개편, 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상제 등을 논의하게 됩니다.

국민의힘은 오전 당 윤리위원회를 열고 전당대회 합동연설회 행사 방해 논란의 전한길 씨에 대해 경고 처분을 하고 재발 시 중징계 처분을 하기로 했습니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

헤드라인

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

'울산시장 선거개입 의혹'<br> 황운하·송철호 대법 무죄 확정
이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…"대한민국 보훈 선진국으로"

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
‘울산시장 선거개입 의혹’<br> 황운하·송철호 대법 무죄 확정

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 대법 무죄 확정
이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”

이 대통령, 독립유공자 후손 등 영빈관 초청…“대한민국 보훈 선진국으로”
