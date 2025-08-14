[오후날씨 꿀팁] 경기남부·충남 강한 비…광복절, 중부 곳곳 비

동영상 고정 취소

지금도 강원과 충청, 호남 지역에 비가 오는 곳이 있지만, 그 밖의 지역에선 비가 소강상태에 들었습니다.



경기 남부와 충남에 내려졌던 호우 특보는 모두 해제됐습니다.



하지만 서쪽에서 비구름이 또 다가오고 있어 중부지방에선 오후에 다시 비가 오는 곳이 있겠습니다.



오늘 경기 남부와 강원 남부, 충청 지역에 20에서 60, 특히 충남에 최대 100밀리미터 이상의 비가 더 내리겠습니다.



남부지방에선 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



광복절인 내일도 중부지방에선 5에서 40밀리미터 가량의 비가 오는 곳이 있겠지만 남부지방은 대구가 34도까지 오르며 무덥겠습니다.



토요일과 일요일엔 전국적으로 무더위가 이어지겠습니다.



충청과 남부지방엔 폭염 특보가 내려진 가운데 광주 35도, 대구 34도까지 오르겠습니다.



당분간 남해안과 제주도 해안엔 너울이 강하게 밀려와 주의해야 합니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터/그래픽:남현서



