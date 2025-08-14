국제

타이완, 다음주 원전 재가동 국민투표…라이칭더 총통 “반대표 던지자”

입력 2025.08.14 (14:14) 수정 2025.08.14 (14:15)

라이칭더 타이완 총통이 오는 23일 타이완 내 원자력발전소 재가동 관련 국민투표를 앞두고 반대에 투표할 것을 촉구했습니다.

14일 자유시보와 중국시보 등 타이완 매체에 따르면 라이 총통은 전날 집권 민진당 주석 자격으로 당 중앙상무위원회에 참석해 이같은 입장을 밝혔습니다.

라이 총통은 원자력 안전의 문제가 과학의 문제여서 국민투표로 해결할 수 없다고 지적하면서도, 투표에는 참여해야 한다며 반대표 투표를 주장했습니다.

그러면서 정부가 원자력 안전, 방사성 폐기물 해결, 사회적 합의 등 3가지 원칙에 따라 원전 재가동 문제를 책임감 있게 신중히 대처할 것이라고 강조했습니다.

반면에 타이완 야당은 대중들에게 찬성표를 던질 것을 촉구했습니다.

타이완 국민투표는 찬성 유권자가 반대 유권자보다 많고, 찬성 유권자가 전체 등록 유권자의 4분의 1을 넘기면 해당 안건이 통과됩니다.

타이완의 마지막 남은 원전인 마안산 발전소 2호기(951㎿급) 상업 운전면허는 지난 5월 17일 만료됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 타이완 중앙통신사 캡처]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 타이완 중앙통신사 캡처]
박석호 기자

