뉴진스 민지·다니엘, 어도어 소송 조정기일 직접 출석

걸그룹 뉴진스 멤버 2명이 기획사 어도어와 벌이는 전속계약 분쟁 관련 조정기일에 참석하기 위해 법원에 출석했습니다.



서울중앙지법 민사합의41부(정회일 부장판사)는 오늘(14일) 오후 2시 어도어가 뉴진스 다섯 멤버들을 상대로 낸 전속계약 유효확인 소송의 조정 절차를 비공개로 진행합니다.



법원에 직접 출석한 뉴진스 멤버 김민지와 다니엘은 '조정 가능성에 대해 어떻게 보고 있는지', '어도어 측과의 합의를 위해 어떤 조건이 필요하다고 보고 있는지' 등을 묻는 취재진의 질문에 "죄송합니다"라고만 답했습니다.



앞서 재판부는 당사자인 멤버들에게 조정기일에 직접 참석해 달라고 요청했습니다.



재판부는 양측의 의견을 직접 듣고 전속계약 분쟁 해결을 시도할 예정입니다. 조정이 결렬될 경우 재판부는 오는 10월 30일 선고를 내리게 됩니다.



앞서 어도어 측은 지난해 12월 뉴진스가 일방적으로 전속계약 해지를 통보했다며 전속계약 유효 확인 소송을 제기했습니다.



어도어 측은 "여전히 회사 전속계약이 유효하고 해지 사유가 없다"고 주장하는 반면, 뉴진스 측은 "민희진 전 대표 축출 등으로 신뢰 관계가 파탄 나 해지 사유가 된다"고 맞서왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!