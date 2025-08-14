“8월 18일은 쌀의 날” 전국 팔도 대표 품종 전시

8월 18일, 쌀의 날을 앞두고 기념행사가 열렸습니다.



농림축산식품부는 다음 주로 다가온 쌀의 날 기념식을 오늘(14일) 국립농업박물관에서 열었습니다.



오늘 행사에는 쌀전업농중앙연합회와 농협RPC전국협의회, 한국쌀가공식품협회 등 관련 단체들이 참석해 우리 쌀의 우수성을 알리고 쌀 소비 촉진을 기원했습니다.



특히 강원 오대쌀과 경기 참드림, 충남 삼광과 충북 알찬미, 전북 참동진과 전남 새청무, 경북 일품과 경남 용호진미 등 팔도를 대표하는 쌀 품종의 특징을 알리고, 다양한 쌀 가공식품을 선보였습니다.



쌀의 날은 한자의 쌀 미(米)자를 팔, 십, 팔(八, 十, 八)로 풀이한 것으로, 쌀을 생산하기 위해 여든여덟 번의 손길이 필요하다는 의미를 담아 8월 18일로 지정해 올해로 11회째를 맞습니다.



