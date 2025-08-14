문화

최휘영 장관 “영화산업 회복 위한 마지막 기회…정부 차원 지원할 것”

입력 2025.08.14 (14:30)

최휘영 문화체육관광부 장관은 “지금이 한국 영화산업 생태계 회복을 위한 마지막 기회”라며 “영화산업이 활력을 되찾을 수 있도록 정부 차원에서 지원하겠다”고 밝혔습니다.

최 장관은 오늘(14일) 서울 마포구 영화진흥위원회 영화교육지원센터에서 열린 ‘영화계 소통 간담회’에 참석해 윤제균 감독과 허가영 감독, 김원국 하이브미디어코프 대표, 이동하 한국영화프로듀서조합 대표 등과 한국 영화산업의 현황에 관해 이야기를 나누고 이같이 말했습니다.

이 자리에서 영화인들은 한국 영화산업의 재도약을 위해서는 영화계 전반에 대한 정부 지원이 더욱 강화돼야 한다는 의견을 최 장관에게 전달했습니다.

특히 영화 초기 기획개발 단계에서의 지원을 확대하고 중예산영화 제작과 국제 공동제작 지원을 지속해야 하며 펀드 등 투자 활성화를 위해 정부가 적극적으로 나서야 한다고 요청했습니다.

이에 대해 최 장관은 “온라인동영상서비스(OTT) 확산 등으로 우리 영화계가 처한 어려운 상황을 잘 알고 있다”며 “현장의 목소리를 바탕으로 제작 지원, 투자 확대 등을 통해 영화산업 회복을 위한 노력을 지속하고 다양성 확보를 위해 독립예술영화 지원도 확대해 나가겠다”고 약속했습니다.

