정청래, 내년 지방선거 인재위원장 맡는다…‘인재 영입’ 직접 지휘

더불어민주당 정청래 대표가 내년 6월 지방선거를 앞두고, 직접 당 인재위원장직을 맡습니다.



민주당은 어제(13일) 열린 당 최고위원회의에서 정 대표를 인재위원장으로 선임하는 것을 포함해 10여 개의 당 상설위원회를 구성하는 안건을 보고받았습니다.



인재위원회는 내년 지방선거를 앞두고 인재 영입과 발굴, 양성 등을 진행하게 됩니다. 특히, 인재위원장은 공직선거 후보자의 발굴과 인재 영입, 인재 풀 관리 등 업무를 지휘·총괄합니다.



정 대표는 지난 2일 당대표 당선 직후 “내년 지방선거 승리에 저의 모든 것을 걸겠다”고 밝힌 바 있습니다.



앞서 이재명 대통령도 민주당 대표 시절 인재위원장을 맡아, 총선 인재 영입에 직접 나선 바 있습니다.



정 대표는 인재위원회 위원장 외에도 중앙당 자치분권정책협의회 의장, 세계한인민주회의 의장, 민생연석회의 공동의장직을 겸임하게 됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



