기어 착각해 후진한 SUV…40대 집배원 다쳐
입력 2025.08.14 (14:35) 수정 2025.08.14 (14:38)
신호 대기 중이던 오토바이가 갑자기 후진하는 차에 들이받혀 수십 미터가량 끌려간 사고가 발생했습니다.
어제(13일) 낮 1시, 충북 음성군 맹동면의 한 도로에서 40대 운전자가 몰던 SUV가 후진하며 뒤에 서 있던 오토바이를 들이받았습니다.
이 사고로 오토바이 운전자인 40대 집배원이 오른쪽 다리를 다쳐 병원에서 치료를 받았습니다.
경찰은 SUV 운전자가 기어를 잘못 넣은 채 가속 페달을 밟아 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.