인천시, 무주택 청년 ‘전세보증금 대출이자 지원’ 추가 모집

인천시가 무주택 청년들의 경제적 부담을 줄여주기 위해 ‘주택 임차보증금 대출이자 지원’ 대상자를 오는 18일부터 ‘인천청년포털’을 통해 추가로 모집한다고 밝혔습니다.



지원 대상은 인천시에 주민등록을 두고 있거나 전입 예정인 19~39세 사이의 무주택 청년 세대주로, 본인 연 소득 6천만 원 이하, 부부 합산 연 소득 8천만 원 이하인 경우에 해당합니다.



임차보증금은 전세 또는 보증부 월세(반전세) 기준 2억 5천만 원 이하, 주택 면적은 85㎡ 이하(오피스텔 포함)여야 합니다.



그러나, 주거급여 수급자나 주택도시기금 대출상품 이용자 등은 중복 지원으로 제외되며, 부모와 임대차 계약을 한 경우에도 신청할 수 없습니다.



지원은 무주택 청년이 임차보증금을 마련하기 위해 임차보증금의 90% 이내, 최대 1억 원까지 이자 일부를 인천시가 지원하는 방식입니다.



또, 가구 구성에 따라 지원 금리는 차등 적용되며, 자녀가 1명 이상인 가구는 연 3.5%, 그 외 가구는 연 3.0%의 이자를 지원할 예정입니다.



지원 기간은 2년이며, 최대 4년까지 연장할 수 있고 대출자는 인천시가 지원하는 이자 외의 나머지 금액만 은행에 납부하면 됩니다.



선정된 대출 추천자는 인천시의 통보를 받은 뒤 3개월 이내에 주택 임대차 계약을 체결하고 대출 실행을 완료해야 하며 대출 실행일로부터 1개월 이내에 전입신고를 마쳐야 합니다.



신청 기간은 오는 18일부터 29일까지이며, 모집 인원은 30명을 초과하면 조기 마감될 수 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



