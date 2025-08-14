정치

추경호 “계엄 당일 尹과 통화 직후 의총장소 국회로 변경”

입력 2025.08.14 (14:45) 수정 2025.08.14 (14:49)

12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 계엄 당일 윤석열 당시 대통령과 통화 후 의원총회 장소를 당사에서 국회로 옮겼다고 밝혔습니다.

추 의원은 오늘(14일) 자신의 SNS에 “민주당 정권이 일방적으로 선출한 특검의 최근 행태를 보면 ‘국민의힘 지도부가 계엄 해제 표결을 방해했다’는 민주당의 정략적 주장에 발맞춰 거짓 프레임을 짜고 있다는 강한 의구심이 든다”며 이같이 말했습니다.

추 의원은 “계엄 당일의 결정적 증거를 밝혀둔다”며 시간대별 상황을 설명했습니다.

추 의원은 “계엄 선포 직후 윤 전 대통령과는 국민의힘 중앙당사에서 23시 22분 41초부터 2분 5초간 단 한 차례 통화했다”며 “계엄 당일 윤 전 대통령과의 통화는 이것이 전부다. 국가수사본부에서 수사해 확인한 결과”라고 설명했습니다.

이어 “통화를 마친 후 10분도 채 지나지 않은 23시 33분경 저는 의원총회 장소를 ‘국민의힘 당사’에서 ‘국회’로 변경해 공지했다”고 강조했습니다.

추 의원은 “대통령과 통화로 공모하고 의원들을 당사로 모이게 해 표결을 방해할 생각이었다면 의총 장소를 국회로 변경하지 않고 국회로 이동도 하지 않으면서 계속 당사에 머물렀어야 했다”면서 “그러나 그러지 않았다”고 말했습니다.

추 의원은 “이것이 바로 민주당의 프레임이 거짓임을 입증하는 핵심 증거”라며 “민주당은 거짓된 언론 플레이에 대해 국민 앞에 사과하고 그 책임을 져야 한다”고 비판했습니다.

그러면서 “오늘 아침 라디오에 출연해 허위 사실을 유포한 민주당 박균택 의원에 대해선 단호한 법적 조치로 끝까지 책임을 묻겠다”고 덧붙였습니다.

