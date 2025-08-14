정치

국민의힘 “송철호·황운하 무죄 확정, 권력형 비리에 면죄부”

입력 2025.08.14 (14:45) 수정 2025.08.14 (14:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘은 문재인 정부 청와대의 ‘울산시장 선거개입 의혹’으로 기소된 송철호 전 울산시장과 조국혁신당 황운하 의원의 무죄가 대법원에서 확정된 것과 관련해 “권력형 비리에 면죄부를 준 판결”이라고 반발했습니다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘(14일) 논평을 통해 “주심을 담당한 대법관은 문재인 정부에서 임명된 대표적인 진보 성향으로 우리법연구회 후신인 국제인권법 연구회 출신”이라면서 이같이 밝혔습니다.

박 수석대변인은 “민주당이 대법관 증원 법안을 다시 꺼내자마자 대법원 스스로 권력에 무릎이라도 꿇은 것인가”라며 “무죄 확정 직후 조국혁신당은 ‘검찰은 해체돼야 한다’며 독기를 드러냈고, 황운하는 ‘검찰의 정치소설’이었다며 비아냥댔다”고 말했습니다.

박 수석대변인은 “여전히 설명되지 않는 수많은 정황 증거들이 차고 넘친다”며 “선거 직전까지 청와대에 18회나 수사 상황을 보고한 것, 경쟁 후보 공천일에 맞춰 절묘하게 이뤄진 사무실 압수수색, 사건 관련 청와대 출신 검찰 수사관의 극단적 선택까지, 이 모든 것이 그저 우연일 리만은 없다”고 강조했습니다.

2018년 울산시장 선거 당시 민주당 송철호 후보의 상대 후보였던 국민의힘 김기현 의원도 오늘 국회에서 기자회견을 열고 “도저히 받아들일 수 없는 편향적 정치 판결”이라며 “대법원은 집권 권력자와 공권력이 야합해 자행한 희대의 선거공작 사건의 진실을 끝내 외면한 채 면죄부를 줬다”고 비판했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 “송철호·황운하 무죄 확정, 권력형 비리에 면죄부”
    • 입력 2025-08-14 14:45:53
    • 수정2025-08-14 14:48:37
    정치
국민의힘은 문재인 정부 청와대의 ‘울산시장 선거개입 의혹’으로 기소된 송철호 전 울산시장과 조국혁신당 황운하 의원의 무죄가 대법원에서 확정된 것과 관련해 “권력형 비리에 면죄부를 준 판결”이라고 반발했습니다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘(14일) 논평을 통해 “주심을 담당한 대법관은 문재인 정부에서 임명된 대표적인 진보 성향으로 우리법연구회 후신인 국제인권법 연구회 출신”이라면서 이같이 밝혔습니다.

박 수석대변인은 “민주당이 대법관 증원 법안을 다시 꺼내자마자 대법원 스스로 권력에 무릎이라도 꿇은 것인가”라며 “무죄 확정 직후 조국혁신당은 ‘검찰은 해체돼야 한다’며 독기를 드러냈고, 황운하는 ‘검찰의 정치소설’이었다며 비아냥댔다”고 말했습니다.

박 수석대변인은 “여전히 설명되지 않는 수많은 정황 증거들이 차고 넘친다”며 “선거 직전까지 청와대에 18회나 수사 상황을 보고한 것, 경쟁 후보 공천일에 맞춰 절묘하게 이뤄진 사무실 압수수색, 사건 관련 청와대 출신 검찰 수사관의 극단적 선택까지, 이 모든 것이 그저 우연일 리만은 없다”고 강조했습니다.

2018년 울산시장 선거 당시 민주당 송철호 후보의 상대 후보였던 국민의힘 김기현 의원도 오늘 국회에서 기자회견을 열고 “도저히 받아들일 수 없는 편향적 정치 판결”이라며 “대법원은 집권 권력자와 공권력이 야합해 자행한 희대의 선거공작 사건의 진실을 끝내 외면한 채 면죄부를 줬다”고 비판했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김유대
김유대 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”

[속보] 이 대통령 “2차 내수 활성화 또 필요…긴 추석 연휴·APEC 활용 방안”
특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…공천개입 등 의혹 관련
[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”

[단독] 민주당, ‘김건희·내란 특검법’ 개정 추진…“수사 중 도피하면 공소시효 정지”
국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”

국민의힘 윤리위, 전한길에 ‘경고’ 경징계…“재발방지 약속 받았다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.