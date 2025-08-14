‘김건희 최측근’ 이종호 전 대표 특검 소환조사

‘김건희 최측근’으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 특검 소환조사를 받고 있습니다.



김건희 특검팀은 오늘(14일) 오후 2시부터 이종호 전 대표를 서울 종로구 KT광화문웨스트 특검 사무실로 불러 조사를 하고 있습니다.



당초 이 전 대표는 오늘 오전 10시부터 조사가 예정돼 있었지만, 이 전 대표가 나오지 않아 오전 조사는 이뤄지지 않았습니다.



이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건 당시 김건희 여사의 계좌를 관리한 인물로 알려졌습니다.



이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 1차 주포(시세조종 총괄기획) 이정필 씨에게 “윤석열 전 대통령 부부에게 이야기해서 집행유예가 나오도록 해주겠다”면서 총 8천만 원을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.



특검팀은 지난 1일 이 전 대표에 대해 변호사법 위반 혐의로 구속영장을 청구했고, 법원은 ‘증거 인멸 우려’를 이유로 이 전 대표에 대한 구속영장을 발부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



