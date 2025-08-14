경제

이찬진 금감원장 취임 “중소기업 투자 활성화”

입력 2025.08.14 (15:02) 수정 2025.08.14 (15:23)

이찬진 신임 금융감독원장이 앞으로 중소기업 등에 자본을 많이 공급한 은행에 인센티브를 주는 ‘상생지수’를 도입한다고 밝혔습니다.

이 원장은 오늘(14일) 금융감독원에서 열린 취임식에서 “금융산업이 국가 경제의 대전환을 지원하는 동시에 핵심 성장 동력으로 자리매김하도록 맡은 바 임무를 다하겠다”며 앞으로의 정책 추진 방향을 제시했습니다.

먼저, 중소기업 상생지수를 도입해 중소·벤처기업에 대한 모험자본 공급을 늘리기로 했습니다.

상생지수는 중소기업 등에 투자를 많이 한 은행에 정부가 부여하는 인센티브로, 이 점수가 높으면 정부나 지방자치단체의 주거래 은행 선정할 때 가점 등이 부여됩니다.

또 주가조작·독점 지위 남용 등 불공정 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 대응한다고 밝혔습니다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 문제 해결을 위해, 잔존 부실을 신속히 해소하고 정책금융을 통한 우량 사업장 정상화, PF 여신심사 강화 등으로 재발을 방지하겠다는 계획입니다.

금융안정을 위해 가계부채 총량의 안정적 관리 기조를 유지하고, 부채와 주택 가격 간 악순환 고리를 끊겠다고 밝혔습니다.

아울러 채무조정 확대, 대출 부담 경감 프로그램 강화 등 취약계층 지원도 확대하겠다고 덧붙였습니다.

마지막으로 금융소비자 보호를 위해 소비자보호처의 업무 체계와 전문성을 강화하고, 금융 범죄에 대해서는 수사당국과 공조해 강력히 대응하겠다고 밝혔습니다.

이 원장은 “우리 경제가 당면한 위기는 전혀 가볍지 않지만, 금융당국이 본연의 막중한 역할을 충실히 해낼 것”이라며 “임직원 모두의 힘을 모아 혁신적 도약을 완성해 나가겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
